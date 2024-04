Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: γείτονας έγινε η σκιά νεαρής και της επιτέθηκε

Οι επίμονες κινήσεις του άνδρα τρόμαξαν τη νεαρή γυναίκα που σύμφωνα με την καταγγελία, ζούσε εφιαλτικές στιγμές.

Εφιάλτικές στιγμές ζούσε μία νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, καθώς ένας γειτονάς της την παρακολουθούσε εμμονικά.

Πιο συγκεκριμένα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, βραδινές ώρες της 8-4-2024, 46χρονος αλλοδαπός για απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Είχε προηγηθεί καταγγελία γυναίκας στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, αναφορικά με την επίμονη και εμμονική παρακολούθηση που βίωνε από τον 46χρονο από το φθινόπωρο του 2023, τον οποίο γνώριζε μόνο από τη γειτονιά, συμπεριφορά που της προκαλούσε φόβο και ανησυχία.

Ο 46χρονος εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι κατοικούσαν κοντά, πραγματοποιούσε επανειλημμένες επισκέψεις στην οικία της και την εργασία της με ασήμαντες αφορμές καθώς και πολλαπλά τηλεφωνήματα στο κινητό της τηλέφωνο, μη σεβόμενος την αντίθετη βούληση της παθούσας.

Μια μέρα πριν τη σύλληψη του, ο 46χρονος την προσέγγισε στην οικία της και ζήτησε επιτακτικά να βγάλουν μια φωτογραφία, προβαίνοντας σε χειρονομία γενετήσιου χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, η παθούσα προέβη σε καταγγελία στην ανωτέρω υπηρεσία και γα το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε η ανωτέρω ομάδα αστυνομικών για τον εντοπισμό του 46χρονου και την παύση της δράσης του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

