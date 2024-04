Πολιτική

Φόρουμ των Δελφών - Ράμμος: Εξαιρετική η απόφαση ΣτΕ για τον Ανδρουλάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για την απόφαση του ΣτΕ για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Ράμμος μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών.

-

«Εξαιρετική» χαρακτήρισε την απόφαση του ΣτΕ για την υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη. Θύμισε ότι η Αρχή είχε παρέμβει για εξ αρχής για το συγκεκριμένο νόμο επισημαίνοντας τα προβλήματα και γι’ αυτό αυτή συνιστά «δικαίωση».

Αναφορικά με το τι ακολουθεί είπε ότι θα συνεδριάσει η ολομέλεια της ΑΔΑΕ και θα αποφασίσει το τι θα γίνει με την ενημέρωση του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ.

Σε ότι αφορά αυτά που έγιναν στο παρελθόν δήλωσε ότι «μίλησα για τοξικό κλίμα από κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αν προσέφευγα στη Δικαιοσύνη θα έπρεπε να παραιτηθώ», επεσήμανε «και δεν έχω σκοπό να παραιτηθώ. Ότι εμπόδιο και να ανορθωθεί δεν θα υποχωρήσω».

«Εξόχως προσβλητικό» είναι να λέγεται ότι είχα πολιτικά κίνητρα, απάντησε σε σχετική ερώτηση. «Ο υπαινιγμός αυτός είναι μια αθλιότητα. Οταν δεν έχουμε επιχειρήματα πετάμε λάσπη και κάνουμε δολοφονία χαρακτήρα».

Εφάρμοσα με απόλυτη σχολαστικότητα το νόμο, είπε για τις ενέργειές του.

Ειδήσεις σήμερα:

Φόρουμ των Δελφών - Αδειλίνη για Τέμπη: Δεν παρέπεμψα συγγενείς θυμάτων για παρηγοριά στην εκκλησία

Θάνατος παιδιού: ένοχος αλλά… χωρίς ποινή ο παππούς του!

Άμφισσα - Δολοφονία 13χρονης: Αποφυλακίζεται ο δράστης σε μόλις 6 χρόνια