Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”

Μη χάσετε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, το πρωί της Πέμπτης.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχώρησε συνέντευξη στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», που θα μεταδοθεί το πρωί της Πέμπτης.

Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή την προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα θαλάσσια πάρκα, που θέλει να δημιουργήσει η χώρα μας σε Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος.

