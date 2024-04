Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 11 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 11 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ιερομάρτυρος Αντύπα , επισκόπου Περγάμου, του πρώτου χριστιανού και «πιστού μάρτυρος» εν Μικρά Ασία (†92).

Οσίων Τρυφαίνης καί Ματρώνης των εν Κυζίκω και Φαρμουθίου ασκητού.

Γεωργίου, του κτίτορος της εν Κύπρω αγίας μονής του Χρυσοστόμου.

Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:54, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 19:567.

Η Σελήνη είναι 2.9 ημερών

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Aσθενείας Πάρκινσον

Ο βίος του Αγίου Αντύπα

Ο άγιος Αντύπας έζησε και μαρτύρησε στα χρόνια του μεγάλου διώκτη των χριστιανών Δομιτιανού.

Οι Άγιοι Απόστολοι τον χειροτόνησαν επίσκοπο Περγάμου, πόλη στην οποία ζούσαν πολλοί ειδωλολάτρες γι` αυτό το έργο του στη Πέργαμο ήταν εξαιρετικά δύσκολο.

Όμως ο μαχητής επίσκοπος προχώρησε το δρόμο του με πολλή υπομονή και επιμονή και με τη χάρη του Θεού οδήγησε πλήθος ειδολολατρών στη χριστιανική πίστη. Για τη δράση του αυτή καταγγέλθηκε στον διοικητή της περιοχής, ο οποίος τον συνέλαβε με σκοπό να τον πείσει να αλλάξει την πίστη του.

Συνεργοί στο εγχείρημα του αυτό υπήρξαν διάφοροι ιερείς και φιλόσοφοι της ειδωλολατρικής θρησκείας.

Όμως ο Αντύπας με τη θεία φώτιση αντέταξε τόσο ισχυρά επιχειρήματα ώστε τους κατατρόπωσε. Τότε διατάχθηκε ο θάνατος του μέσα σε πυρωμένο χάλκινο βόδι.

Μέσα από το κολαστήριό του ο άγιος ευχαριστούσε τον Κύριο που τον αξίωσε να μαρτυρήσει για τη δόξα του.

Τόση ήταν η φήμη της αγιότητάς του ώστε ο ίδιος ο Κύριος στην αποκάλυψη αναφέρεται στον άγιο με τη φράση «Αντύπας ο μάρτυς μου ο πιστός».

