Νεϊμάρ: Αναστολή στο πρόστιμο για την τεχνητή λίμνη

Πρόστιμο που είχε επιβληθεί στον Νεϊμάρ ανεστάλη. Οι δεκάδες παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί στη βίλα του.

Δικαστήριο της Βραζιλίας ανέστειλε πρόστιμο περίπου τριών εκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε στον Νεϊμάρ, για την -χωρίς σχετική άδεια- δημιουργία τεχνητής λίμνης στο κτήμα του στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η απόφαση, ελήφθη από την δικαστή, Αντριάνα Ράμος ντε Μέλο και επικαλείται έκθεση της κρατικής περιβαλλοντικής αρχής INEA που υποστηρίζει ότι το έργο δεν απαιτεί στην πραγματικότητα καμία περιβαλλοντική άδεια.

«Καθώς τα πρόστιμα που ζητήθηκαν ανήλθαν σε εκατομμύρια δολάρια, η συνέχιση της απαίτησης πληρωμής, θα προκαλέσει σημαντική, δυσανάλογη και ακόμη και παράνομη ζημιά» στον επιθετικό της σαουδαραβικής ομάδας Αλ-Χιλάλ, εξήγησε η δικαστής.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μανγκαρατίμπα διέταξε τον Βραζιλιάνο παίκτη να πληρώσει τέσσερα πρόστιμα, συνολικού ύψους 16 εκατομμυρίων βραζιλιάνικων ρεάλ (3,3 εκατομμύρια δολάρια) για «περιβαλλοντικές παραβιάσεις» που σχετίζονται με «την κατασκευή τεχνητής λίμνης στην έπαυλη του» περίπου 130 χιλιόμετρα από το Ρίο.

Μεταξύ των «δεκάδων παραβάσεων» που σημειώθηκαν, οι αρχές ανέφεραν «την εκτέλεση εργασιών που υπόκεινται σε περιβαλλοντικό έλεγχο χωρίς άδεια», την δέσμευση και εκτροπή του νερού του ποταμού χωρίς άδεια και «την απομάκρυνση της γης και της βλάστησης χωρίς άδεια».

Η δικαστής, ωστόσο, συντάχθηκε με τα πορίσματα του INEA, λέγοντας στην απόφασή της ότι σχετική επιθεώρηση «επιβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται (περιβαλλοντική) άδεια για τέτοιες δραστηριότητες» και ως εκ τούτου ότι τα φερόμενα αδικήματα από τον Νεϊμάρ δεν υφίστανται.

Ο διάσημος άσος αγόρασε μια έπαυλη στην Μανγκαρατίμπα, μια τουριστική περιοχή στα προάστια του Ρίο, το 2016, σε οικόπεδο 10.000 τετραγωνικών μέτρων που περιλαμβάνει ελικοδρόμιο, σπα και γυμναστήριο.

