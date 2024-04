Ρωσία: Μαζική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας (βίντεο)

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη πιο πολυάνθρωπη πόλη της Ουκρανίας.

Η Ρωσία πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας μια «μαζική επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας και στοχοθέτησε ενεργειακές υποδομές της σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι ουκρανικές αρχές.

«Ο εχθρός επιτέθηκε και πάλι στις ενεργειακές υποδομές μας!», ανακοίνωσε με καταχώρισή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram ο ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουστσένκο.

Οι επιθέσεις αυτές στοχοθέτησαν «εγκαταστάσεις παραγωγής και δίκτυα μετάδοσης» στις περιφέρειες του Κιέβου, του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), της Ζαπορίζια (νότια) και του Λβιβ (δυτικά), απαρίθμησε ο Γκαλουστσένκο.

Δύο θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της ουκρανικής εταιρείας ενέργειας DTEK δέχθηκαν επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η επιχείρηση στο Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού βρίσκονται.

Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου προκάλεσε σήμερα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης περισσότερων από 200.000 καταναλωτών, ανακοίνωσε επίσης ο Ολέκσι Κουλέμπα, αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, επίσης μέσω του Telegram.

A cloud of black smoke rising over the Ukrainian city of Kharkiv following Russian strikes with ballistic missiles this early morning.



