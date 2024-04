Υγεία - Περιβάλλον

Η Βασίλισσα Σοφία εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο

Ανησυχία στους Ισπανούς προκάλεσε η αιφνίδια εισαγωγή της βασιλομήτορος σε νοσοκομείο. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Σε νοσοκομείο της Μαδρίτης εισήχθη η Βασίλισσα Σοφία, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, χθες Τρίτη.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η 85χρονη μονάρχης έχει μόλυνση στο ουροποιητικό της και η εισαγωγή της έγινε εκτάκτως.

Μεταδόθηκαν παράλληλα εικόνες του γιου της, Βασιλιά Φελίπ, που την επισκεφτηκε.

Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα, η ανάρρωσή της εξελίσσεται «πολύ γρήγορα και ευνοϊκά».

