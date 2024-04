Κόσμος

Αντιπρόεδρος CHP: Η Τουρκία πρέπει να απαντήσει στην Ελλάδα

Την πρόταση η Τουρκία να απαντήσει στην Ελλάδα και να κυρήξει προστατευόμενες περιοχές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έκανε ο αντιπρόεδρος του Ρεπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

Η Τουρκία να χρησιμοποιήσει τη σοφία της και να απαντήσει στην Ελλάδα στο πλαίσιο αμοιβαιότητας, προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση ο αντιπρόεδρος του Ρεπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) υποναύαρχος εν αποστρατεία Γιανκί Μπαγτσίογλου ο οποίος προ ημερών είχε πρώτος θέσει θέμα θαλάσσιου πάρκου της Ελλάδας στο Αιγαίο.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να κηρύξει ειδικές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο αλλά και να διεξαγάγει σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο, αναφέρει η ανταπακρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Στο ερώτημα της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Τζουμχουριέτ "τί μπορεί να κάνει η Τουρκία ως απάντηση στην Ελλάδα", ο Γιανκί Μπαγτσίογλου είπε:

1. Η Τουρκία να χρησιμοποιήσει τη σοφία του Κράτους στη βάση της αμοιβαιότητας. Πρέπει να ανακηρύξει "Ειδικές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές" από σε περιοχές του Αιγαίου που θεωρεί κατάλληλες και στην ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο των ορίων θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχουν κατατεθεί στα ΗΕ.

2. Θα ήταν σκόπιμο αυτές οι δηλωμένες περιοχές να καταχωρηθούν στην ΕΕ και στον ΟΗΕ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός - ΙΜΟ) και το Υπουργείο Εξωτερικών να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή.Επιπλέον, νέα έργα πρέπει να παράγονται ενεργώντας με κοινή λογική σε πλατφόρμες όπως η Διεθνής Ναυτιλιακή Επιτροπή, υπό την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Επικοινωνιών.

3. Προκειμένου να προστατευθεί η νομιμότητα τέτοιων δηλωμένων περιοχών, είναι σημαντικό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εσωτερικών να συνεργαστούν στενά, η Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων και η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος να είναι παρούσες σε αυτούς τους χώρους με ετοιμότητα να αναλάβουν τα απαραίτητα μέτρα σε ενδεχόμενες παραβιάσεις.

4. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο σεισμικής έρευνας στο Αιγαίο από τα σεισμικά ερευνητικά πλοία της Τουρκίας με σκοπό την ανίχνευση ρηγμάτων.

