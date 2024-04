Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός αποδέχτηκε την πρόσκληση του ουκρανού Προέδρου να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ειρήνης τον Ιούνιο στην Ελβετία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών στο Βίλνιους σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Volodymyr Zelenskyy.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ενώ αποδέχτηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ειρήνης που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Ελβετία.

