Βουλή: Κόντρα Γεωργιάδη με Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου (βίντεο)

Άγρια πολιτική κόντρα ξεκίνησε μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκου Βελόπουλου μέσα στη Βουλή. Σφοδρή αντιπαράθεση και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Στα άκρα οδηγήθηκε η κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκου Βελόπουλου, από το βήμα της Βουλής.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δεν βρίσκεται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία επειδή τον "έκοψε" ο Σαμαράς από το Ευρωψηφοδέλτιο, το 2014.

"Σε φτύνουν και νομίζεις ότι βρέχει" του απάντησε ο κύριος Βελόπουλος, κατηγορώντας τον, ότι είναι λασπολόγος και υβριστής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στον Κυριάκο Βελόπουλο: "ποιος ξέρει καλύτερα από εμένα πόσο παρακαλούσες τον Αντώνη Σαμαρά να κατέβεις ευρωβουλευτής της ΝΔ το 2014 περισσότερο από εμένα";

Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να απαντά: "Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο κουβαλητής του συστήματος να λέει εγώ παρακαλούσα. Αρνήθηκα στον Αντώνη Σαμαρά να κατέβω γιατί δεν έκανε την ΑΟΖ και τότε. Πρώτον και 2ον κύριε Γεωργιάδη, ακούστε Άδωνη, εμένα δε θα μου κουνάς το δάχτυλο για ένα και μόνο λόγο, για ένα και μόνο λόγο γιατί όταν βρέχει, ΄όταν σε φτύνουν νομίζει ότι βρέχει".

Η κόντρα συνεχίστηκε με τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει: "αγαπητέ Κυριάκο σε ξέρω πάρα πολύ καλά, άρα εμένα δεν μπο0ρείς να με κοροϊδέψεις, αμφιβάλω δε αν είχες και φίλο στο τρένο και αυτό μάλλον ψέμα είναι. Άρα λοιπόν αγαπητέ κύριε Βελόπουλε σε μένα θα μιλάς με σεβασμό γιατί εγώ σε ξέρω καλά" και τον Κυριάκο Βελλόπουλο να απαντά πως "Η ΝΔ είναι η ντροπή της δεξιάς δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να πάω σε αυτό το κόμμα. Αυτός είσαι, αυτός είσαι, λασπολόγος, υβριστής, συκοφάντης και κυρίως γλύφτης μεγάλος του συστήματος".

Οι δύο τους αντάλλαξαν καρφιά και για τη δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα.

Κυριάκος Βελόπουλος: "Για το ΕΣΥ; Το έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου μαντάρα τι να σου πω. Το έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου μαντάρα σου λέω".

Άδωνις Γεωργιάδης: "δε βρήκατε ούτε ένα λεπτό να πείτε για το ΕΣΥ παρά μόνο ότι το έκανα σαν τα μούτρα μου θα μου επιτρέψετε να πω τα μούτρα μου καλά τα βλέπω εγώ".

Ο καυγάς προκάλεσε δυσφορία στην αίθουσα με τον Αλέξη Χαρίτση να κάνει λόγο για εκφυλισμό της διαδικασίας.

Δεν είχαν τελειωμό οι κόντρες σήμερα στη Βουλή, όπου συζητείται νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την άγρια κόντρα του με τον Κυριάκο Βελόπουλο ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το φιτίλι άναψε η ευθεία κατηγορία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει τη μαζική δολοφονία στα Τέμπη και πως –με αφορμή Αγίους Αναργύρους- πως είναι αναίσθητη και αδιάφορη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή.

"Υποκρίτρια, τοξική και κακιά" την αποκάλεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με εκείνη τον χαρακτηρίζει μάτσο άνδρα.

