Κοινωνία

Missing Alert: Αγνοούμενη ζήτησε βοήθεια από περαστικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκαν τα ίχνη της γυναίκας. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

-

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 48χρονης Αχλάτη Δήμητρας η οποία, φέρεται να εντοπίστηκε καθώς ζήτησε να τη μεταφέρει διερχόμενος οδηγός, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Η περιπέτεια της Αχλάτη (επ.) Δήμητρας (ον.), 48 ετών, έληξε σήμερα, 11/04/2024, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Αχλάτη (επ.) Δήμητρα (ον), εντοπίστηκε σήμερα στην περιοχή του Σταλού Χανίων από διερχόμενο όχημα, καθώς ζήτησε βοήθεια για την μετακίνησή της. Ο ευαισθητοποιημένος πολίτης, αφού την μετέφερε στο σημείο που ζήτησε, ειδοποίησε τις Αστυνομικές Αρχές, όπου και την εντόπισαν. Για μια ακόμη φορά φάνηκε πόσο σημαντική είναι η ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert Hellas αλλά και η κινητοποίηση των πολιτών στην εύρεση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε κίνδυνο και η άμεση κινητοποίηση των Αστυνομικών Αρχών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αχλάτη (επ.) Δήμητρα (ον.) και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί".

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Θρίλερ με τη μάνα και τον γιο που βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς

Βόλος: Μητέρα κατήγγειλε τον πρώην πεθερό της για βιασμό του 4χρονου γιου της

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση