Missing Kid Alert για εξαφάνιση 14χρονου

Που εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναφερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονου Αρας Ρεζάι από την περιοχή της Κυψέλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 10/04/2024, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης, ο Αρας (ον.) Ρεζάι (επ.), 14 ετών, με καταγωγή από το Αφγανιστάν. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου, σήμερα 11/04/2024 και προχώρησε άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Η Αράς (ον.) Ρεζάι επ.), έχει ύψος 1,65 και είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη μπλούζα, γκρι παντελόνι και άσπρα παπούτσια. Τα στοιχεία για την ηλικία του παιδιού προέρχονται από τις αρχές.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώhttps://bit.ly/missing-alert-apple".

