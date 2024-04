Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 12 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

-

Σήμερα, 12 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Βασιλείου επισκόπου Παρίου , του ομολογητού (η΄αι.).

Οσίας Ανθούσης, θυγατρός βασιλέως Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου (†801).

Ιερομάρτυρος Αρτέμονος πρεσβυτέρου.

Οσιομαρτύρων Δαβίδ, Ιωάννου και Μηνά.

Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου (†1730).

Μαρτύρων Δήμη και Πρωτίωνος.

Οσίων Γεωργίου και Σεργίου, πατριαρχών Κων/πόλεως.

Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα της Πτήσης του Ανθρώπου στο Διάστημα.





Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:53, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 19:58. Η Σελήνη είναι 4 ημερών Βίοι Αγίων Ο όσιος Βασίλειος ήταν ένας εκ επιφανέστερων υποστηρικτών της προσκύνησης των Αγίων Εικόνων. Σε τούτο βοήθησε η βαθιά του θεολογική και φιλοσοφική του κατάρτιση, αλλά και η υποδειγματική ενάρετη ζωή του, όπως και οι άλλες του αρετές, οι οποίες και τον ανέδειξαν επίσκοπο της πόλης Παρίου στις ακτές της Προποντίδας. Η όλη του όμως στάση έγινε αιτία να διωχθεί και να υποστεί πολλές ταλαιπωρίες. Όπου όμως και αν εξορίστηκε ο Βασίλειος υπεράσπισε με θέρμη την Ορθοδοξία. Αξιώθηκε να δει τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Έπειτα επέστρεψε στην επισκοπή του όπου τον υποδέχθηκαν με μεγάλες τιμές και εκεί παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο.

Η οσία Ανθούσα ήταν θυγατέρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου. Γεννήθηκε δηλ. μέσα στην ανακτορική δόξα και λαμπρότητα, όμως η ψυχή της αναζητούσε αλλού την παρηγοριά και την ηρεμία. Μάταια ο αυτοκράτορας πατέρας της προσπάθησε να την παντρέψει με κάποιο νέο ανάλογης γενιάς και θέσεως. Η οσία έφερε στην καρδιά της την θλίψη ότι ο πατέρας της ήταν εχθρός και πολέμιος των εικόνων και δεν επιθυμούσε σύζυγο με τα ίδια φρονήματα. Πηγή: ecclesia.gr