Βουλή - ΕΣΥ: Σήμερα η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη δημόσια υγεία

Τι δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τη ρύθμιση αυτή του νομοσχεδίου

Ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημόσια υγεία και το ΕΣΥ. Ο υπουργός Υγείας έχει προαναγγείλει ότι προτίθεται να ζητήσει εξουσιοδοτική διάταξη από την Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου στη συνέχεια, με υπουργική απόφαση, να ανοίξει ο δρόμος ώστε ιδιώτες γιατροί να συνάπτουν σχέση με τα δημόσια νοσοκομεία.

Το αντίστροφο δηλαδή της ρύθμισης που έχει ήδη περιληφθεί στο νομοσχέδιο και επαναπροσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η ρύθμιση αυτή του νομοσχεδίου διορθώνει ένα λάθος δεκαετιών που απαγόρευε στους γιατρούς του ΕΣΥ να παρέχουν και ιδιωτικό έργο. Τόνισε πάντως ότι για να συμβεί αυτό, οι όροι και οι προϋποθέσεις θα είναι πολύ αυστηροί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

