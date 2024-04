Πολιτική

Μητσοτάκης στην Βαρσαβία: Ελλάδα και Πολωνία θα νικήσουμε την παράνομη μετανάστευση (βίντεο)

Ποια θέματα απασχόλησαν τη σύσκεψη των δύο ηγετών. Οι κοινές τους δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η παράνομη μετανάστευση, οι επιδιώξεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος ενόψει ευρωεκλογών αλλά και οι αναζωπυρώσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, απασχόλησαν την συζήτηση κατά την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πολωνό ομόλογό του Ντόναλντ Τούσκ, την Παρασκευή στη Βαρσοβία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Πολωνία από το 2011.

Οι δύο ηγέτες, οι οποίοι έχουν υπογράψει για την υποψηφιότητα της κ. Φον Ντερ Λάιεν για μία δεύτερη θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζήτησαν τα θέματα:

Ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με αιχμή τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Θέματα που αφορούν στη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην πορεία προς τις ευρωεκλογές.

Την επόμενη μέρα για την Ευρώπη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τις δηλώσεις του αναφερόμενος στην καταγωγή της συζύγου του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η οποία είναι από την Πολωνία, καταδεικνύοντας και τους δεσμούς που έχει με τη χώρα. Στη συνέχεια είπε:

«Με χαροποιεί ιδιαίτερα που σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να κάνουμε μία ανασκόπηση των διμερών μας σχέσεων, αλλά και να εξετάσουμε τις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Δίνουμε, ασφαλώς, ιδιαίτερη έμφαση στην Ουκρανία. Διανύουμε πλέον τον τρίτο χρόνο αυτού του απρόκλητου και παράνομου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ο αντίκτυπος του οποίου είναι, βέβαια, ιδιαίτερα αισθητός εδώ στην Πολωνία, ως γειτονική χώρα.

Είχα την ευκαιρία να επαναλάβω στον Πρωθυπουργό Tusk, αλλά και στον Πρόεδρο Zelenskyy τον οποίο είδα χθες στο Βίλνιους, στη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών, την ακλόνητη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία παρέχοντας πολιτική, οικονομική αλλά και στρατιωτική βοήθεια για όσο χρειαστεί.

Είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε τις κοινές προκλήσεις σχετικά με την παράνομη μετανάστευση. Μπορεί να βρισκόμαστε σε διαφορετικά μέρη της ηπείρου και να αντιμετωπίζουμε διαφορετικές προκλήσεις όσον αφορά στη γεωγραφία μας, πιστεύω όμως ότι μοιραζόμαστε μια κοινή παραδοχή, όπως ανέφερε ο Donald, ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας.

Τα σύνορά μας δεν είναι μόνο τα σύνορα των χωρών μας, αλλά και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά την αναγνώριση της σημασίας της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης. Εναπόκειται σε εμάς, ως κυρίαρχα κράτη, να αποφασίζουμε ποιοι εισέρχονται στην επικράτειά μας. Δεν εναπόκειται στους διακινητές. Και, βεβαίως, θα υπάρξει σημαντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο πρόβλημα.

Συζητήσαμε επίσης κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις. Και σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα χθεσινή συζήτηση, στο δείπνο που μας παραθέσατε, με ορισμένους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπό το πρίσμα της νέας στρατηγικής ατζέντας που θα οριστικοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Πιστεύω ότι και οι δύο συμφωνούμε ότι η άμυνα και η ασφάλεια πρέπει να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας.

Έχουμε πολλά κοινά με την Πολωνία. Ένα κοινό χαρακτηριστικό μας είναι ότι και οι δύο ξοδεύουμε αρκετά περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ μας για την άμυνα. Θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή για περισσότερες κοινές ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες. Και αν αυτό θα περιλαμβάνει και κάποιου είδους κοινό δανεισμό, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αυτές οι κοινές αμυντικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, αυτό είναι επίσης κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί μετά τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Και βέβαια, μιλώντας για τις ευρωπαϊκές εκλογές, είμαστε επίσης δύο ηγέτες που μοιράζονται την ίδια πολιτική οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πιστεύουμε πάρα πολύ ότι πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή των σημαντικών πρωτοβουλιών που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη στον επόμενο εκλογικό κύκλο, είτε αυτές σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια, είτε με την ανταγωνιστικότητα, είτε με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, είτε με τη γεωργία, όπου πιστεύω ότι και οι δύο θεωρούμε πως η πράσινη μετάβαση -η οποία είναι απολύτως απαραίτητη- πρέπει να γίνει με ρυθμό που να μην είναι επιζήμιος για τους αγρότες μας. Πρέπει να τους δώσουμε τα εργαλεία για να προσαρμοστούν και δεν πρέπει να αισθάνονται ότι απειλούνται από αυτή τη μετάβαση. Αν χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε και θα ηγηθούμε αυτών των πρωτοβουλιών μετά τις επόμενες ευρωεκλογές.

Επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό που ανέφερε ο Donald σχετικά με την παρουσία Πολωνών πυροσβεστών στην Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για το γεγονός ότι όταν η Ελλάδα αντιμετώπισε μια μεγάλη καταστροφή που σχετίζεται με το κλίμα, οι Πολωνοί φίλοι μας ήταν εκεί για να μας υποστηρίξουν. Εξετάζουμε έναν μηχανισμό με τον οποίο κάποιοι Πολωνοί πυροσβέστες θα μπορούσαν να τοποθετούνται στην Ελλάδα για εβδομάδες ή και μήνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να μας βοηθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη. Είμαστε πάντα πολύ ευγνώμονες για τη βοήθεια που μας παρείχε η Πολωνία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας.

Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και πάλι, Donald, για τη θαυμάσια υποδοχή. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε και στις διμερείς μας συναντήσεις σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής μας συνεργασίας. Θα πρέπει να επισημάνω ότι 1,3 εκατομμύρια Πολωνοί τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο -και, βέβαια, αρκετοί Έλληνες έρχονται στην Πολωνία. Αλλά σίγουρα θα θέλαμε να δούμε τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σημαντικά. Αυτό λοιπόν είναι και μια ανοιχτή πρόσκληση για όσους μας ακούνε να επιλέξουν την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε μαζί με την ομάδα μου εδώ στη Βαρσοβία σήμερα. Σας ευχαριστώ».

Ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Απαντώντας σε ερώτηση για περαιτέρω κυρώσεις ή ενίσχυση των υφιστάμενων κυρώσεων κατά της Ρωσίας ο Πρωθυπουργός σημείωσε:

«Ένα σύντομο σχόλιο για τις κυρώσεις. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με μια γενική παρατήρηση: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ενωμένη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία, κάτι που δεν ανέμενε το ρωσικό καθεστώς όταν επιτέθηκε στην Ουκρανία το 2022.

Όσον αφορά στην παροχή οικονομικής βοήθειας, ήμασταν μαζί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τελικά καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε 50 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την Ουκρανία για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Παροχή στρατιωτικής βοήθειας, τόσο σε διμερές επίπεδο αλλά και με τη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων. Αλλά και εφαρμογή μιας σειράς πακέτων κυρώσεων, τα οποία, φυσικά, πρέπει να παρακολουθούνται κατάλληλα. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες τις χώρες που σήμερα βοηθούν τη Ρωσία, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις και διευκολύνοντας το ρωσικό καθεστώς και τη ρωσική οικονομία.

Όσον αφορά τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, επί της αρχής υποστηρίζουμε την ιδέα της χρήσης είτε των τόκων είτε ακόμα και του κεφαλαίου των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε στην Ουκρανία. Απλώς πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως ό,τι κάνουμε είναι νομικά απρόσβλητο και δεν επιδέχεται νομικές αμφισβητήσεις στο μέλλον».

Σε ερώτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, για την κοινή αμυντική πολιτική και για τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο κοινού δανεισμού για την άμυνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Καταρχάς, ορθώς επισημαίνετε ότι είμαστε δύο ηγέτες με νωπή και ισχυρή εντολή να υλοποιήσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες μας. Αυτό είναι ένα ακόμα κοινό που έχουμε.

Συζητήσαμε εκτενώς σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης και τι θα σήμαινε όχι μόνο να επενδύσουμε περισσότερα στην άμυνα ως μεμονωμένες χώρες -το κάνουμε ήδη, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ όσο υποχρεούμαστε ως μέλη του ΝΑΤΟ-, αλλά να εξετάσουμε νέους τρόπους συνεργασίας ως Ευρωπαίοι, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκή τεχνολογία, για να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις.

Από αυτή την άποψη, ναι, πιστεύω ότι η συζήτηση για τη χρήση κοινού δανεισμού ώστε να χρηματοδοτήσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό ταμείο για την άμυνα, που θα προμηθεύεται ευρωπαϊκό εξοπλισμό για κοινές ανάγκες της ευρωπαϊκής ασφάλειας, είναι συζήτηση που πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορούμε να τη αναβάλουμε για πολύ αργότερα. Έχουμε κοινές προκλήσεις, όπως η πυραυλική άμυνα για παράδειγμα, που επηρεάζουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Πιστεύω πραγματικά ότι εάν συστήσουμε ένα τέτοιο ταμείο με κοινό δανεισμό, χρειαζόμαστε εμβληματικά πρότζεκτ για να αναδείξουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες προσφέρουν ασφάλεια σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες έναντι οποιασδήποτε πιθανής απειλής.

Ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Όταν το τελευταίο στρατηγικό σχέδιο αναπτύχθηκε το 2019, κανείς δεν διανοούνταν ότι θα ήταν πιθανό να έχουμε πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αλλά το 2024 δεν είναι 2019, δυστυχώς, όσον αφορά στη γεωπολιτική κατάσταση. Αυτές οι νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας μετά τις επόμενες ευρωεκλογές και είμαι βέβαιος ότι με τον Donald υπάρχει ταύτιση απόψεων σε αυτά τα θέματα».

Οι δηλώσεις Τουσκ

«Η συνεργασία μας μου δίνει ελπίδα και με κάνει αισιόδοξο για το ασφαλές μέλλον της Ευρώπης», τόνισε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τουσκ στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεών του με τον Έλληνα πρωθυπουργό και κατόπιν είπε: «Έχουμε πολλές κοινές εμπειρίες και ήθελα να σημειώσω ότι για πολλούς λόγους, μια εγγύτητα απόψεων, μία εγγύτητα νοοτροπιών, η συνεργασία μας με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη είναι πάντα εξαιρετική. Μπορούμε να βασιζόμαστε ο ένας στον άλλον και αυτό έχει μεγάλη σημασία, δεδομένης της σημασίας της Ελλάδος, αλλά και της Πολωνίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παρακάτω οι κοινές δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών:

