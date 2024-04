Καιρός

Καιρός: Ζέστη και βοριάδες το Σάββατο

Που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ οι άνεμοι. Πόσο ψηλά θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Αναλυτικά, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στη Μακεδονία και τη Θράκη και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Ο υδράργυρος θα δείξει από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στις Σποράδες έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στην νότια Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 5 με 7 μποφόρ, πιθανόν το μεσημέρι - απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για την Κυριακή. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 8 με 10 βαθμούς περίπου. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 27 με 28 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

