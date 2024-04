Γάζα: Τραυματίστηκε κάμεραμαν τουρκικού τηλεοπτικού συνεργείου από ισραηλινή επίθεση (βίντεο)

Ο Σάμι Σαχάντα, ο οποίος εργάζεται ως ανεξάρτητος καμεραμάν, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο χειρουργείο.

Συνεργείο της αραβόφωνης υπηρεσίας TRT Arabic του δημόσιου τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου χτυπήθηκε από βομβαρδισμό του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, υποστηρίζει ότι «οι εσκεμμένες στοχοποιήσεις δημοσιογράφων από το κατοχικό Ισραήλ συνεχίζονται αμείωτα».

Σύμφωνα με τον Αλτούν, το όχημα του συνεργείου του TRT Arabic, το οποίο προετοιμαζόταν για μετάδοση από τον καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Γάζα, δέχθηκε αεροπορική επίθεση τον ισραηλινό στρατό. Ο Σάμι Σαχάντα, ο οποίος εργάζεται ως ανεξάρτητος καμεραμάν, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο χειρουργείο, ενώ ο δημοσιογράφος του TRT Arabi, Σάμι Μπερχούμ, διέφυγε χωρίς τραύματα.

Update: Israeli Army tanks shelled a group of journalists in Gaza City; At least one TRT reporter was seriously injured pic.twitter.com/5cHNHSxWB8

«Καταδικάζουμε αυτή την ειδεχθή επίθεση. Πρόκειται για τρομοκρατία. Αυτή η τρομοκρατία πρέπει να σταματήσει και ο δυτικός κόσμος πρέπει να αντιταχθεί άμεσα σε αυτή τη θηριωδία. Το Ισραήλ, προκειμένου να μην αποκαλυφθούν οι σφαγές που διαπράττει, στοχοποιεί τους δημοσιογράφους και επιτίθεται στην ελευθερία του Τύπου» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

«Φτάνει πια! Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει δράση ενάντια στις φρικαλεότητες που λαμβάνουν χώρα μπροστά στα μάτια μας. Όσοι σιωπούν απέναντι σε αυτές τις συστηματικές επιθέσεις είναι συνένοχοι στο έγκλημα της γενοκτονίας του Ισραήλ» τονίζει ο Φαχρετίν Αλτούν.

«Το Ισραήλ το έκανε αυτό επίτηδες. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως γνώριζαν ότι υπάρχουν μέλη του Τύπου εδώ» δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ. Ανέφερε επίσης ότι «οι φίλοι μας που εργάζονται εκεί επιτελούν ένα μεγάλο καθήκον προς την ανθρωπότητα».

"We condemn this vile attack. This is terrorism."



UPDATE: TRT Arabic journalist Sami Shehadeh, who lost his leg while covering Israeli attacks on a refugee camp in Gaza, claims that Israeli forces are targeting journalists even when they are clearly marked in press uniform.… pic.twitter.com/cVdQ5aE7eS