Εύβοια: Σεισμός στα Βασιλικά

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε και πάλι στα Βασιλικά, το πρωί του Σαββάτου.

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βασιλικά Ευβοίας.

Ο σεισμός ,σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, έγινε στις 6:36 και το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 16,6 χλμ.

Το επίκεντρο της δόνησης είναι στα 4χλμ νότια νοτιοανατολικά των Βασιλικών.

