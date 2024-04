Οικονομία

Μετρό – Γραμμή 3: Κλειστός σταθμός το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες του μετρό το Σάββατο και την Κυριακή, που θα είναι κλειστός ο σταθμός του μετρό.

-

Κλειστός θα είναι το Σαββατοκύριακο ο σταθμός του μετρό «Κορυδαλλός», στη γραμμή 3, λόγω αλλαγής των μηχανημάτων.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού λόγω της διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Κορυδαλλός», ο ΟΑΣΑ προχώρησε στη δημιουργία προσωρινής κυκλικής λεωφορειακής γραμμής Χ50 «Σταθμός Αγία Μαρίνα – Σταθμός Νίκαια», η οποία θα λειτουργήσει από σήμερα Σάββατο 13 Απριλίου έως και την Κυριακή 14 Απριλίου

Η προσωρινή γραμμή Χ50 θα πραγματοποιεί στάσεις επιβίβασης/αποβίβασης κατά αντιστοιχία με τις στάσεις του Μετρό. Ειδικότερα:

Κάθοδος

Σταθμός «Αγία Μαρίνα» επί της Ιεράς Οδού

Σταθμός «Αγία Βαρβάρα» επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου

Σταθμός «Κορυδαλλός» επί της οδού Ταξιαρχών

Σταθμός «Νίκαια» επί της οδού Γέμελου

Άνοδος

Σταθμός «Νίκαια» επί της οδού Γρεβενών

Σταθμός «Κορυδαλλός» επί της οδού Διαμαντίδη – Δημητρακοπούλου

Δημαρχείο – Σταθμός «Αγία Βαρβάρα» επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου

Σταθμός Αγία Μαρίνα επί της Ιεράς Οδού

Γραμμή Χ50 Σάββατο 13/4 – Τελευταίο δρομολόγιο στις 01:45

Γραμμή Χ50 Κυριακή 14/4 – Τελευταίο δρομολόγιο στις 00:40

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να μετεπιβιβάζονται στη λεωφορειακή γραμμή 830 που διασυνδέει τον σταθμό «Κορυδαλλός» με τον σταθμό «Αγία Βαρβάρα».

Επιπλέον, οι γραμμές που διέρχονται από τον σταθμό «Κορυδαλλός» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού, είναι οι: 750, 806, 809, 810, 830, 831 και 842.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία – Δημογλίδου: Μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ΕΛΑΣ τα θύματα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι “ξεσήκωσε” γειτονιά (βίντεο)

Αμβλώσεις – Καμάλα Χάρις: Ο Τραμπ θέλει να γυρίσουμε στο 1800