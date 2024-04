Κοινωνία

Μετρό: Κλειστός σταθμός την Κυριακή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από το πρωί του Σαββάτου στο Μετρό. Πως μπορούν να υξυπηρετηθούν οι επιβάτες που μετακινούνται από τον εν λόγω σταθμό.

Εκτός λειτουργίας θα παραμείνει και σήμερα Κυριακή, όλη την ημέρα, ο σταθμός «Πειραιάς», της γραμμής 3 του Μετρό, λόγω εργασιών για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Σημειώνεται, ότι ο σταθμός «Πειραιάς» της γραμμής 1 (πρώην ΗΣΑΠ) θα λειτουργεί κανονικά.

Από την Δευτέρα 8/4 που ο σταθμός «Πειραιάς» της γραμμής 3 θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία, οι επιβάτες θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που υπήρχε ήδη (επικυρωτικά και αυτόματα μηχανήματα πώλησης), εγκατεστημένο σε νέες θέσεις.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Πειραιάς»

Λόγω της διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Πειραιάς» στη γραμμή 3 του Μετρό, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, οι επιβάτες μπορούν να μετεπιβιβάζονται σε λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται από τους σταθμούς «Δημοτικό Θέατρο» και «Μανιάτικα».

Οι γραμμές που διασυνδέουν πλήρως τον σταθμό «Δημοτικό Θέατρο» και τον σταθμό «Πειραιά» είναι οι 909 και 915. Επίσης, οι γραμμές 300 και 904 διέρχονται από τον σταθμό «Δημοτικό Θέατρο» και προσεγγίζουν τον σταθμό «Πειραιά». Οι γραμμές που διασυνδέουν πλήρως τον σταθμό «Μανιάτικα» με τον σταθμό «Πειραιά», είναι οι 814, 825, 909 και 824.

Επιπλέον, οι γραμμές που διέρχονται από τον σταθμό «Πειραιά» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού, είναι οι: 16, 17, 20, 420, 703, 803, 826, 832, 833, 843, 845, 859, 871, 871Τ και Χ96.

Ακόμη, έχει προβλεφθεί διεύρυνση ωραρίου της λεωφορειακής γραμμής 909:

Γραμμή 909 Σάββατο 6/4

Τελευταίο δρομολόγιο από 'Αγιο Βασίλειο στις 01:00

Τελευταίο δρομολόγιο από Κρατικό στις 01:40

Γραμμή 909 Κυριακή 7/4

Τελευταίο δρομολόγιο από 'Αγιο Βασίλειο στις 23:50

Τελευταίο δρομολόγιο από Κρατικό στις 00:35