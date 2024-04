Πολιτική

Κικίλιας: Εθνική προσπάθεια η αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε στα παράπονα κατοίκων για την αντιμετώπιση της φωτιάς στα Πιέρια όρη. Πότε θα έρθουν τα πρώτα νέα καναντέρ στη χώρα μας.

-

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», μίλησε για την επόμενη αντιπυρική περίοδο, τονίζοντας ότι «φέτος θα ριχτούν στη μάχη 15.000 μόνιμοι πυροσβέστες και 2.500 εποχικοί, ο μεγαλύτερος αριθμός που είχαμε ποτέ».

«Αυτό όμως δεν φτάνει», παρατήρησε ο κ. Κικίλιας και συμπλήρωσε, «χρειάζεται μια συλλογική συνείδηση και μια κουλτούρα αντιμετώπισης κρίσεων».

Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση στα κόμματα να αφήσουν έξω από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης την προσπάθεια που θα καταβληθεί για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές, χαρακτηρίζοντας «εθνική προσπάθεια» το όλο εγχείρημα.

Σε ότι αφορά την πρόσφατη φωτιά στα Πιέρια Όρη και τα παράπονα κατοίκων που μιλάνε για ολιγωρίες, απάντησε ότι «η αντίδραση της Πυροσβεστικής και όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων ήταν επιτυχής. Αυτή η έρπουσα φωτιά ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και θα μπορούσε να καίει για 20 μέρες».

Ερωτηθείς για την παραγγελία των καναντέρ και πότε αυτά θα έρθουν στη χώρα μας, απάντησε ότι οι παραλαβές θα ξεκινήσουν το 2025.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 13 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΑΕΚ: 100 χρόνια από την ίδρυση της

Καιρός: Ζέστη και βοριάδες το Σάββατο