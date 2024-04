Life

Ντέμι Μουρ: Δίπλα στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Η διάσημη ηθοποιός δήλωσε ότι οφείλει αιώνια ευγνωμοσύνη σε ένα μέλος της οικογένειάς της που έδωσε την δική του μάχη με τον καρκίνο.

Η Ντέμι Μουρ (Demi Moore) οφείλει αιώνια ευγνωμοσύνη σε ένα μέλος της οικογένειάς της που έδωσε την δική του μάχη με τον καρκίνο και της έδειξε πώς να αντιμετωπίζει κατά μέτωπο τα προβλήματα υγείας.

Μιλώντας στο ET στο κόκκινο χαλί του 25ο γκαλά «An Unforgettable Evening» όπου η ίδια και η Γουόλις 'Αννενμπεργκ (Wallis Annenberg) τιμήθηκαν για το έργο τους στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αναφέρθηκε στη θεία της που επηρέασε τη στάση της όσον αφορά στην ψυχική ανθεκτικότητα.

«Βρίσκομαι εδώ απόψε με τη θεία μου, η οποία κατάφερε να κερδίσει τη μάχη ενάντια στην ασθένεια, καθώς είναι απαλλαγμένη εδώ και 18 χρόνια. Κοιτάζω το απίστευτο θάρρος που είχε και επίσης τη στάση της, καθώς το αντιμετώπιζε η οποία ήταν μια στάση με πίστη και χωρίς φόβο» είπε η Μουρ. Παράλληλα εξήγησε ότι αυτή η σκέψη ήταν μεταδοτική και υπήρξε «φως» για εκείνη σε όλη της τη ζωή και την καριέρα της και ήταν ιδιαίτερα σημαντική μετά την απώλεια της μητέρας από όγκο στον εγκέφαλο το 1998.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια υπογράμμισε ότι πάντα ένιωθε την ανάγκη να προωθεί και να συνεργάζεται με φιλανθρωπικά ιδρύματα που επικεντρώνονται στον καρκίνο του μαστού και στην ανακάλυψη μιας θεραπείας.

