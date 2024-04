Αθλητικά

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ συνεχίζουν μαζί

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Βάσκο προπονητή.

Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζουν μαζί.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν σήμερα την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Βάσκο προπονητή να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο.

«Μεντιλίμπαρ 2024-2005: Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του και θα χτίσει τον Θρύλο της επόμενης σεζόν!», ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

