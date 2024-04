Κόσμος

Σίδνεϊ: Αιματηρή επίθεση σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Επίθεση με μαχαίρι έγινε σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες κι ένας νεκρός είναι ο πρώτος απολογισμός για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

????Video shows brave civilians fighting off the terrorist in Sydney, Australia.



Several people killed. pic.twitter.com/1fUbDTIlxB — J Stewart (@triffic_stuff_) April 13, 2024

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε κλήση για το περιστατικό στις 15:45 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο «Χ», φαίνονται άνθρωποι σε λίμνες αίματος, αλλά και ασθενοφόρα που έχουν σπεύσει στο σημείο.

The terrorist in Sydney Australia was shot pic.twitter.com/v1wBPtM4ua — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 13, 2024

Ο δράστης φαίνεται να είναι νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει και συνεργός του.

