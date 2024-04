Κοινωνία

Μενίδι: Χειροπέδες σε ανήλικους με ποινικό παρελθόν

«Παγίδες» σε διερχόμενους οδηγούς έστηναν οι ανήλικοι, που όμως είχαν και ποινικό παρελθόν.

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν κι ακόμα επτά αναζητούνται, κατηγορούμενοι για πλήθος ληστειών σε βάρος οδηγών διερχόμενων από περιοχή του Μενιδίου.

Ο 13χρονος και ο 14χρονος, μαζί με τα μέλη της υπόλοιπης συμμορίας που αναζητούνται, παγίδευαν οχήματα και άρπαζαν από τους επιβαίνοντες χρήματα και προσωπικά τους αντικείμενα.

Μετά τη σύλληψή τους, διαπιστώθηκε πως στο παρελθόν οι δράστες είχαν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αντικείμενα και βρίσκονταν σε καθεστώς εμφάνισής τους στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων ληστειών από συμμορία ανηλίκων που δρούσε στην περιοχή των Αχαρνών, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 11-4-2024 αστυνομική επιχείρηση από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και εντοπίστηκαν -2- από τα βασικά μέλη συμμορίας.

Ειδικότερα συνελήφθησαν 14χρονος και 13χρονος, για ληστείες και κλοπές καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αποδεικτικής ισχύος αστυνομικών ταυτοτήτων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται επιπλέον -9- μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας αιφνιδίαζαν και τελικά ακινητοποιούσαν διερχόμενους οδηγούς, συνήθως στο ίδιο σημείο κάθε φορά, και με χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά τους αντικείμενα.

Κατά την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών προέκυψε ότι η δράση της συμμορίας χρονολογείται τουλάχιστον τους τελευταίους εννέα μήνες, ενώ έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις ληστειών και -2- κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σημειώνεται ότι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

