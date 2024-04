Κόσμος

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Μαχαίρωσε το 9 μηνών βρέφος στο στομάχι - Κατέληξε και η μητέρα του (βίντεο)

Σκηνές τρόμου και φρίκης έζησαν όσοι βρέθηκαν στο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ. Τι αναφέρει η αστυνομία για τα κίνητρα του μακελάρη

Έξι άνθρωποι που βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 13/04 (τοπική ώρα), στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction, στα ανατολικά του Σίδνεϊ, έχασαν τη ζωή τους, από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε σε βάρος τους ένας 40χρονος, ο οποίος λίγο αργότερα έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Η αστυνομία και οι νοσοκομειακές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν πως τα θύματα είναι πέντε γυναίκες και ένας άντρας, ενώ μεταξύ τους βρίσκεται μια 38χρομη μητέρα, η οποία βρέθηκε μαζί με το 9 μηνών μωρό της στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.

The terrorist even stabbed a baby.



An Australian man and hero helped the mother and her baby. #Bondi #Sydney pic.twitter.com/Mg4YvOmhXK — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 13, 2024

Τόσο η συγκεκριμένη γυναίκα όσο και το παιδάκι, μαχαιρώθηκαν από τον 40χρονο δράστη, ωστόσο η ίδια κατάφερε να δώσει το βρέφος σε δύο άντρες που έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Το μωρό φέρεται να μαχαιρώθηκε στο στομάχι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το απόγευμα του Σαββάτου, αφού οι δύο πολίτες χρησιμοποίησαν ρούχα για να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στο μεταξύ, στην τελευταία ενημέρωση που παρείχε η Αστυνομία του Σίδνεϊ, τόνισε πως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει πως ο 40χρονος δράστης, ο οποίος ευθύνεται για τις δολοφονίες στο εμπορικό κέντρο, είχε τρομοκρατικά κίνητρα ή ιδεολογία.

