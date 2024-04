Παράξενα

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Μάλωσε με την γυναίκα του για...τα γεμιστά

Αιτία του ενδοοικογενειακού επεισοδίου αποτέλεσαν στα γεμιστά. Τι ισχυρίστηκε η γυναίκα και τι είπε ο άνδρας που φαίνεται ότι την απείλησε με μαχαίρι.

Αιτία ενδοοικογενειακού επεισοδίου αποτέλεσαν τα γεμιστά για ένα ζευγάρι στον Βόλο, τα βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν 50χρονος απείλησε την σύζυγό του να μην δώσει φαγητό στους γονείς της γιατί θα τα μετρούσε…

Ο άνδρας, μάλωσε με την συνομήλικη σύζυγό του στη διάρκεια του δείπνου το Σάββατο, ενώ βρισκόταν στο σπίτι τους στον Βόλο. Κρατώντας μαχαίρι κοπής του ψωμιού την απείλησε ότι αν έδινε από τα γεμιστά που είχε φτιάξει στους γονείς της (της είπε «θα τα μετρήσω»), θα την έκανε κακό. Η γυναίκα, τρόμαξε, γιατί υπήρχαν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ τους, κάλεσε την Αστυνομία και ο σύζυγός της συνελήφθη.

Χθες κάθισε στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε στην κατηγορία και κατέθεσε κρατούσε το μαχαίρι επειδή έκοβε ψωμί και όχι για να απειλήσει τη σύζυγό του.

Η 50χρονη κατέθεσε ως μάρτυρας, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν εντάσεις κατά καιρούς με τον άνδρα, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη του συζύγου της, ωστόσο, το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο, κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και οπλοχρησία και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.

