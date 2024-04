Κόσμος

Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο (βίντεο)

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ χτύπησε το Ισραήλ, την ώρα που εκτοξεύονταν πυρά προς τα Γκολάν. Κατάρριψη drones από την Ιορδανία.

Βίντεο με τα πλήγματα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ. Ο IDF έπληξε τρία σημεία στο νότιο Λίβανο και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι οι επιδρομές κατά των δύο εξ αυτών.

Προηγουμένως η λιβανική παράταξη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε νέα ομοβροντία ρουκετών, για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές ώρες, εναντίον ισραηλινών θέσεων στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, με την πρώτη να εξαπολύεται ενώ βρισκόταν παράλληλα σε εξέλιξη άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ με drones και πυραύλους.

Στην ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ, παράταξη προσκείμενη στο Ιράν που εμπλέκεται σε εχθροπραξίες με τον ισραηλινό στρατό καθημερινά τους τελευταίους έξι και πλέον μήνες, από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, διευκρίνισε πως εκτόξευσε «δεκάδες ρουκέτες τύπου Κατιούσα» εναντίον τριών ισραηλινών θέσεων στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν.

Η Ιορδανία κατέρριψε ιρανικά drones

Ιορδανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν δεκάδες ιρανικά drones στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της Ιορδανίας, τα οποία κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λίγο νωρίτερα, το Ιράν είχε προειδοποιήσει την Ιορδανία να μην προβεί σε ενέργειες υποστήριξης του Ισραήλ στη διάρκεια των αντιποίνων της Τεχεράνης για την πρόσφατη επίθεση στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι «καλά πληροφορημένη στρατιωτική πηγή ανέφερε: παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις της Ιορδανίας κατά τη διάρκεια των αντιποίνων… και εάν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ενέργεια (υποστήριξης του Ισραήλ), θα είναι ο επόμενος στόχος».

Η RAF συμμετείχε στην ενίσχυση της ισραηλινής αεράμυνας

Εκπρόσωπος του Βρετανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε τη στρατιωτική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενίσχυση της άμυνας του Ισραήλ λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στις αυξημένες ιρανικές απειλές και τον κίνδυνο κλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνεργάζεται με τους εταίρους της χώρας για να ενθαρρύνει την αποκλιμάκωση και να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις».

Επισήμανε πως έχουν ήδη αναπτυχθεί «πολλά επιπλέον αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στην περιοχή. Όπως απαιτείται αυτά τα βρετανικά αεροσκάφη θα αναχαιτίσουν τυχόν αεροπορικές επιθέσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός της εμβέλειας επίβλεψης των αποστολών μας», κατέληξε ο εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από την πρώτη στιγμή της επίθεσης μαχητικά αεροσκάφη της RAF απογειώθηκαν από την βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου καθώς και από αεροπλανοφόρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, για να ενισχύσουν την άμυνα του Ισραήλ.

