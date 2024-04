Νίκος Βέρτης: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο

Life

Η είδηση έγινε γνωστή από ανακοίνωση του κέντρου που εμφανίζεται, αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Το νυχτερινό κέντρο στο οποίο τραγουδάει ο Νίκος Βέρτης ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Σαββατοκύριακου, καθώς ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση από το νυχτερινό κέντρο για τον τραγουδιστή έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή, ούτε ο λόγος που χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο και να ακυρώσει τις εμφανίσεις του.

«Λόγω εσπευσμένης μεταφοράς του Νίκου Βέρτη στο νοσοκομείο, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του αγαπημένου μας καλλιτέχνη στο Yton The Music Show για αυτό το Σάββατο 13/4 και την Κυριακή 14/4 θα παραμείνει κλειστό. Σας ζητούμε συγγνώμη για την οποία αναστάτωση. Την ερχόμενη εβδομάδα ξανά μαζί με υγεία», αναφέρει το νυχτερινό κέντρο στην ανακοίνωσή του.

