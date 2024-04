Κόσμος

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ – Νετανιάχου: Μαζί θα νικήσουμε

Το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού και τα μηνύματα των ΗΠΑ. Συνεδριάζουν οι G7 και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ θα επιτύχει τη νίκη αφού απέκρουσε μια ομοβροντία ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αναχαιτίσαμε, αποκρούσαμε, μαζί θα νικήσουμε», έγραψε ο Νετανιάχου σε σύντομη ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Χαμάς απέρριψε τις τελευταίες προτάσεις για μια συμφωνία για την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων και το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους του στη Γάζα «με πλήρη ισχύ», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα Ισραηλινά αμυντικά συστήματα αναχαίτισαν πυραύλους πάνω από το Όρος του Ναού στην #Ιερουσαλήμ

???????? pic.twitter.com/kowUTVq0EV — Israel in Greece ???????? (@IsraelinGreece) April 14, 2024

Στη δήλωση αναφέρεται πως η απόρριψη των προτάσεων δείχνει ότι ο Γιαχία Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, δεν θέλει μια συμφωνία και προσπαθεί να εκμεταλλευθεί εντάσεις με το Ιράν και να προκαλέσει περιφερειακή κλιμάκωση.

Το 99% των 300 πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, καταστράφηκαν, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

Το Ιράν εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, το 99% των οποίων καταρρίφθηκαν, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν πλήρως λειτουργικές και συζητούν επιλογές για τη συνέχεια.

Σε τηλεοπτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι χαρακτήρισε «πολύ σοβαρές» τις ενέργειες του Ιράν και δήλωσε ότι «ωθούν την περιοχή προς την κλιμάκωση».

Συνεδριάζουν G7 και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν δεκάδες πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν από το Ιράν —καθώς και από το Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη— εναντίον του Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής προς Σάββατο, ανακοίνωσε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις αυτές από το Ιράν και τα ενεργούμενά του» και «καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως οποιεσδήποτε περαιτέρω επιθέσεις», ανέφερε ο κ. Όστιν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αξίωσε το Ιράν να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση, προσθέτοντας πως «δεν επιδιώκουμε πόλεμο με το Ιράν, αλλά δεν θα διστάσουμε να δράσουμε για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις μας και να υποστηρίξουμε την άμυνα του Ισραήλ».

Σε μήνυμα που είχε δημοσιεύσει προηγουμένως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στο Ισραήλ, καταδίκασε την επίθεση από το Ιράν και τόνισε πως, οι αμερικανικές δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα, ενώ συγκλήθηκε και έκτακτη Σύνοδος των G7.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας για να συζητήσει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η προεδρία του κορυφαίου οργάνου του διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η συνεδρίαση αναμένεται να γίνει περί τις 16:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 23:00 ώρα Ελλάδας).

Israelis’ reality in the last hours: pic.twitter.com/VXeHM8WqJi — Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ο Γκιλάντ Ερντάν, ανακοίνωνε μέσω X πως ζήτησε τη σύγκληση του ΣΑ καθώς «η ιρανική επίθεση εγείρει σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια» και «αναμένω να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και να αναλάβει σθεναρή δράση εναντίον του Ιράν».





