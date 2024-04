Καιρός

Καιρός: Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα

Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για όλη την επικράτεια.

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται τη Δευτέρα. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά το βράδυ θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις, που το βράδυ κατά τόπους θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και αργά το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τρίτη αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου περίπου και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

