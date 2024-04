Πολιτισμός

Έφυγε από την ζωή ο Γιάννης Φέρτης

Την είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννης Φέρτης. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Πριν από λίγο η αγαπημένη φίλη Μαρίνα Ψάλτη με ενημέρωσε για το θλιβερό νέο της αποχώρησης από την ζωή του μοναδικού συντρόφου της, του σπουδαίου μας θεατρανθρώπου, φάρου πολιτισμού και ανθρωπιάς του αγαπημένου φίλου μας Γιάννη Φέρτη που για 65 χρόνια υπηρέτησε το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας μέσα από αμέτρητους υπέροχους ρόλους και μάγεψε το ελληνικό κοινό και τις καρδιές μας.

Το κενό που αφήνει δυσαναπλήρωτο αλλά η αύρα του ταλέντου του και της ψυχής του θα μείνουν σαν οδηγοί για όλους μας.. Είχα την τύχη να τον θαυμάζω από παιδί όταν τον παρακολουθούσα στις ταινίες του κ στο Θέατρο με την υπέροχη τότε σύντροφο του Ξένια Καλογεροπούλου (3 φορές τους είχα δει στις “Πεταλούδες είναι ελεύθερες”) , είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του στις αρχές της καριέρας μου το 80 σε ένα από τα πρώτα μου σήριαλ στους “Άθλιους των Αθηνών” του Κονδυλάκη κι από τότε με τίμησε με μια υπέροχη φιλία μαζί με την τότε σύντροφο του Μιμή Ντενίση , και μέχρι τώρα μαζί με την μοναδική Μαρίνα Ψάλτη μας έδεσε μια ειλικρινής αγάπη.

Κουράγιο Μαρίνα μου και μπράβο που στάθηκες πλάι στις δύσκολες στιγμές του Γιάννη μας. Όλο το Ελληνικό θέατρο πενθεί για τον χαμό του σπουδαίου μας ηθοποιού.

Αντί στεφάνων σύμφωνα με επιθυμία του, όσοι θελήσουν να ενισχύσουν το έργο κ τους σκοπούς του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ). Ο Γιάννης πάντα νοιαζόταν για τους συναδέλφους του με κάθε τρόπο. Θα υπάρξει ενημέρωση για ώρα κ μέρα της εξοδίου ακολουθίας που θα γίνει στο Α κοιμητήριο της Αθήνας. Καλό ταξίδι πολυτάλαντε αγαπημένε μας» γράφει ο Σπύρος Μπιμπίλας.



Ο Γιάννης Φέρτης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1938 και αποφοίτησε από τη σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν το 1958.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο το 1959 στο έργο «Η ηλικία της νύχτας του Ιάκωβου Καμπανέλλη».



Πρωταγωνίστησε στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και η χαρακτηριστική φωνή του είχε «ντύσει» διαφημίσεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Πρώτη σύζυγός του υπήρξε η Ξένια Καλογεροπούλου από το 1963 έως το 1972 και δεύτερη η ηθοποιός Μιμή Ντενίση από το 1981 έως το 1988. Από το 2001 είναι νυμφευμένος με την ηθοποιό Μαρίνα Ψάλτη.

Συλλυπητήριο μήνυμα της υπουργού Πολιτισμού Λ. Μενδώνη για την απώλεια του Γιάννη Φέρτη

"Η απώλεια του Γιάννη Φέρτη, που μας άφησε σήμερα, γράφει το τέλος μιας ολόκληρης ζωής αφοσιωμένης στην Τέχνη", δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του σπουδαίου ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Και συνέχισε:

"Μαθητής του Κάρολου Κουν, ο Γιάννης Φέρτης αναμετρήθηκε με επιτυχία με τα μεγαλύτερα έργα του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, αλλά και του αρχαίου δράματος, χαρίζοντας μας μοναδικές ερμηνείες που θα εξακολουθούν να μνημονεύονται, στην ιστορία του θεάτρου, ως υποδειγματικές. Γιατί υπήρξε ένας ερμηνευτής που αξιοποίησε στο έπακρο τις στέρεες σπουδές του, τη συνεργασία του με κορυφαίους θεατρανθρώπους και, πρωτίστως, τα μοναδικά εκφραστικά του μέσα για να αναδειχθεί δίκαια, σε έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Η σκηνική του παρουσία, σεμνή και συνάμα επιβλητική, έθετε πάντοτε μέτρα σύγκρισης. Ποιος, από όσους είχαν την τύχη να τον δουν στο σανίδι, μπορεί πράγματι να ξεχάσει πώς συνδύαζε την υποβλητική φωνή του με την κίνηση και την έκφραση, προσεγγίζοντας, πάντοτε με δέος, το κείμενο; Τα επιλεκτικά του περάσματα από τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, αλλά και από την αφήγηση, συμπληρώνουν την εικόνα ενός ολοκληρωμένου ερμηνευτή, που ευτύχησε να κερδίσει πανάξια, χάρη στην πορεία του, την προσωπικότητά του αλλά και την άφατη προσήλωσή του, χωρίς εκπτώσεις, στην Τέχνη, τον σεβασμό των ομοτέχνων του, τον θαυμασμό και την αγάπη του κοινού. Τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας προσέφερε. Στη σύζυγό του Μαρίνα Ψάλτη, με την οποία συμπορεύθηκαν στη ζωή και την Τέχνη, την οικογένειά του και τους φίλους του απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια".

Ο Τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη Κ.Τ. Ε. Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας κα Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρετούν με απέραντη θλίψη και σεβασμό τον σπουδαίο ηθοποιό Γιάννη Φέρτη.

Ο Γιαννης Φέρτης αποφοίτησε το 1958 απο τη σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν και η καριέρα του διήρκησε 65 χρόνια. Στα χρόνια αυτά ερμήνευσε σπουδαίους ρόλους σε κλασικά και σύγχρονα θεατρικά έργα, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Διακρίθηκε από νωρίς για το υποκριτικό του ταλέντο και σε ηλικία 21 ετών συμπρωταγωνίστησε με την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη στο “Γλυκό πουλί της νιότης”.

Οι ερμηνείες του θα μείνουν αξέχαστες στο κοινό, το οποίο τον τίμησε το 2007 και το 2018 με το Θεατρικό Βραβείο Κοινού.

Ο ίδιος θα μείνει αξέχαστος στους συναδέλφους του για το ήθος , την αξιοπρέπεια , τη σεμνότητα και το χιούμορ του.

«Μέχρι και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, δεν πιστεύω ότι έχω κάνει κάτι καταπληκτικό».

Αυτός ήταν ο Γιαννης Φέρτης , ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας μοναδικός ηθοποιός.

Η ζεστή χαρακτηριστική φωνή του θα μείνει στην αιωνιότητα για να μας θυμίζει οτι η τέχνη μπορεί να θεραπεύσει τις ψυχές μας μέσα από τα σπουδαία έργα.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγο του Μαρίνα και στους οικείους του.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «Το ΚΚΕ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και σεβασμό τον σπουδαίο ηθοποιό Γιάννη Φέρτη, κορυφαίο πρωταγωνιστή, για πάνω από 60 χρόνια, σε κλασικά και σύγχρονα θεατρικά έργα του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου, στην πρόζα και το αρχαίο δράμα. Ερμήνευσε, επίσης, αξέχαστους ρόλους στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.

Ο ηθοποιός με τη σεμνή παρουσία, τη σκληρή δημιουργική δουλειά και την τόσο αναγνωρίσιμη φωνή που δεν έπαψε ποτέ να “καθηλώνει” τον ακροατή του, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό θέατρο.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

