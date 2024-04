Αθλητικά

Super League: Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή στη Λαμία με “μαγικό” Μπερνάρ (εικόνες)

Ο Μπερνάρ με δύο γκολ, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη με ανατροπή επί της Λαμίας.

Με τον Μπερνάρ Ντουάρτε να κάνει για άλλη μία φορά εντυπωσιακά πράγματα πάνω στο χορτάρι σημειώνοντας δύο γκολ, ο Παναθηναϊκός νίκησε (με ανατροπή) τη Λαμία με 3-1 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play off και πάτησε (με έναν αγώνα περισσότερο απ’ την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ) στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.. Η Λαμία προηγήθηκε νωρίς από λάθος της «πράσινης» άμυνας με τον Σλίβκα (14’), οι «πράσινοι» ισοφάρισαν γρήγορα με τον Τσέριν (18’) και βρήκαν τα γκολ της νίκης απ’ τον Μπερνάρ στο 60’ και στο 87’.

Ο Παναθηναϊκός πήρε εξαρχής την κατοχή της μπάλας κι επιχείρησε να πλαγιοκοπήσει την άμυνα της Λαμίας, κυρίως απ’ τα αριστερά και στο 12’ είχε την πρώτη καλή στιγμή, όταν από ατομική ενέργεια και γύρισμα του Σπόραρ προς τον Ιωαννίδη, εκείνος πλάσαρε λίγο άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα (14’) η Λαμία άνοιξε το σκορ βάζοντας δύσκολα στους «πράσινους». Από λάθος γύρισμα του Κώτσιρα προς τον Ακαϊντίν, ο Σλίβκα έκλεψε την μπάλα, προχώρησε 5-6 μέτρα και με μακρινό γωνιακό πλασέ νίκησε τον Ντραγκόφσκι, κάνοντας το 0-1.

Οι «πράσινοι» απάντησαν άμεσα. Στο 18’ σε φάση διαρκείας στα καρέ της Λαμίας, ο Μπερνάρ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα ακινητοποιώντας την άμυνα των φιλοξενουμένων, ο Αράο έβγαλε τη σέντρα στο πίσω δοκάρι κι ο Τσέριν που ερχόταν με... χίλια απ’ την πίσω ζώνη «εκτέλεσε» από πλάγια αριστερά, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο 30’ το πολύ μακρινό σουτ του Τσέριν πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια του Κοσέλεφ, ενώ στο 33’ απ’ την πού ωραία κάθετη πάσα του Μπερνάρ, ο Σπόραρ πλάσαρε με τη μία λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά, έχοντας άλλες δύο τελικές με τους Μπερνάρ και Σπόραρ στο 33’ και στο 34’, ενώ στο 36’ η Λαμία είχε τη δική της στιγμή στο σουτ του Νούνιες έξω απ’ την περιοχή που έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 38’ από κάθετη πάσα του Μπακασέτα στον Ιωαννίδη και γύρισμα του τελευταίου προς το ύψος του πέναλτι, ο Μπερνάρ έχασε τεράστια ευκαιρία πλασάροντας άουτ, ενώ στο 42’ από πάσα του Ιωαννίδη, ο Σπόραρ βρέθηκε σε θέση βολής, απέφυγε και τον γκολκίπερ, όμως το πλασέ του από πολύ πλάγια θέση χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο για να πιέσουν την άμυνα της Λαμίας και στο 52’ είχαν ένα σουτ με τον Μπακασέτα που κόντραρε κι έφυγε ελάχιστα δίπλα απ’ τα δοκάρια του Κοσέλεφ.

Στο 58’ το σουτ του Τσέριν έφυγε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια της Λαμίας, ενώ στο 60’ οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα με τον Μπερνάρ. Σε φάουλ που κέρδισε ο Ιωαννίδης απ’ τον Κορνέζο έξω απ’ την περιοχή, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός «ζύγισε» το πόδι του και με μία εξαιρετική απευθείας εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Κοσέλεφ κάνοντας το 2-1.

Ο Μπερνάρ πρωταγωνίστησε και στην επόμενη καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στον αγώνα, όταν από το γύρισμα του Παλάσιος και τις κόντρες στην περιοχή πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Κοσέλεφ μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 87’ ο Βραζιλιάνος «καθάρισε» τη νίκη για τους «πράσινους». Από πολύ ωραίο συνδυασμό των παικτών του Παναθηναϊκού και τελική πάσα του Ιωαννίδη προς τον Μπερνάρ, ο 31χρονος άσος έκανε ένα ανοικτό κοντρόλ, αλλά «έσκαψε» τη μπάλα δίπλα απ’ τον Τζανετόπουλο και τον Κοσέλεφ, κάνοντας το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: - 44’ Τζανετόπουλος, 58’ Κοσέλεφ, 59’ Κορνέζος, 69’ Σιμόν, 75’ Τζανδάρης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ακαϊντίν, Γεντβάι, Χουάνκαρ, Αράο, Τσέριν (89’ Ζέκα), Μπακασέτας (89’ Τζούριτσιτς), Μπερνάρ (90’+2’ Βέρμπιτς), Ιωαννίδης (89’ Γερεμέγεφ), Σπόραρ (71’ Παλάσιος).

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν (71’ Στάνκο), Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Αμαράλ (55’ λ. τρ. Σίντκλεϊ), Τζανδάρης, Σλίβκα, Λέικ (57’ Τόσιτς), Νούνιες (71’ Τσούκαλος), Τσιλούλης (57’ Βασιλαντωνόπουλος), Μάλτσι.

