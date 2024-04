Πολιτική

Μέση Ανατολή - Φιντάν σε Μπλίνκεν: Όσοι έχουν επιρροή, να στείλουν το σωστό μήνυμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ μετέφερε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ την ανησυχία του για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης και εξάπλωσης της κρίσης στην περιοχή,

-

Σε διπλωματικό πυρετό η Άγκυρα τις τελευταίες ώρες. Όπως έγινε γνωστό ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει με τον Ιρανό ομόλογό του, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι δύο υπουργοί συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ μετέφερε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ την ανησυχία του για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης και εξάπλωσης της κρίσης στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας ότι από την αρχή της κρίσης στη Γάζα, η Τουρκία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί αυτή σε περιφερειακή σύγκρουση.

Ζήτησε οι χώρες που έχουν επιρροή στο Ισραήλ να δώσουν τα σωστά μηνύματα προκειμένου να μην κλιμακωθεί η ένταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Λιοσίων: Εντοπίστηκε σορός σε ξενοδοχείο

Πατήσια: Άγρια δολοφονία άνδρα μέσα στο σπίτι του

Μόντε Κάρλο Masters: Ο Τσιτσιπάς στο θρόνο για 3η φορά