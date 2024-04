Αθλητικά

Basket League: Με... οδηγό τον Πόρτερ ο ΠΑΟΚ υπέταξε την Καρδίτσα

Ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και με δικό του σερί 11-0, έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο παρκέ

Μια ομάδα μόνος του ο Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ έβαλε την… υπογραφή του απόψε, στο PAOK Sports Arena, για να κερδίσει εύκολα ο ΠΑΟΚ την Καρδίτσα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Basket League, με 85-70.

Ο Αμερικανός γκαρντ, στο πρώτο, εντός έδρας, παιχνίδι του με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων», έμεινε στο παρκέ για 38:36 και τελείωσε το ματς με νταμπλ νταμπλ (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 κοψίματα). Αποθεώθηκε, δε, από τους φιλάθλους της ομάδας στην αντικατάστασή του στο παιχνίδι, με 1’22’’ να απομένουν για τη λήξη.

Ξεχώρισαν, επίσης, για τον ΠΑΟΚ οι Έλβαρ Φρίντρικσον (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ 2 ασίστ), Τζάστιν Άλστον (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Πάλεψε περισσότερο για την Καρδίτσα ο Τέβιν Μακ (17 πόντοι, 3 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 36-30, 60-51, 85-70

Με το... καλησπέρα και τους Πόρτερ τζούνιορ, Φρίντρικσον να βάζουν την μπάλα στο καλάθι (με δίποντο και τρίποντο, αντίστοιχα) ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 5-0. Η Καρδίτσα «απάντησε» με σερί 0-9 , έχοντας εκτελεστές τους Καμπερίδη, ΜακΚάλουμ, Μπιουκάναν και πήρε τα ηνία στο ματς, στο 3’, με 5-9.

Ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και με δικό του σερί 11-0, έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο παρκέ (6’ 16-9). Οι Θεσσαλοί πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής λίγο αργότερα (16-15), ο ΠΑΟΚ, όμως, συνέχισε να έχει το προβάδισμα στο σκορ (24-20, 28-24, 31-26) και ξέφυγε με +8 (36-28), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Διαφορά που «ανέβηκε» στο +10 (50-40) στο 25’ και στο +11 (60-49) στο 29’ και τους «ασπρόμαυρους» να βάζουν έτσι το… νερό στο αυλάκι για την επικράτησή τους.

Στο 36’ ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στην αναμέτρηση, το +16 (76-60).

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Ζιώγας, Λεβεντάκος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Στάθης Νεραντζάκης): Τάουνς 4, ΜακΝίς 10, Τσιακμάς, Τσαϊρέλης 8, Φρίντρικσον 17 (4), Μαργαρίτης 3 (1), Αρσενόπουλος, Μίχαλακ 7, Άλστον 13 (2), Πόρτερ τζούνιορ 19 (2), Σκουλιαριώτης 2, Σωτηρίου 2.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπιουκάναν 11 (1), Μενέγκα 8, Καπετάκης, Δίπλαρος 3 (1), Χριστίδης 2, Τσούκας, Αβδάλας, Σάιμπερτ, Καμπερίδης 12 (3), ΜακΚάλουμ 10, Μακ 17 (3), Γιάνκοβιτς 7.

