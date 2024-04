Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 15 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Κρήσκεντος του εν Μύροις και Παυσολυπίου. Ιερομαρτύρων Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών και Θεοδώρου πρεσβυτέρου.

Μαρτύρων Αναστασίας και Βασιλίσσης.

Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:48, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20:21.

Η Σελήνη είναι 7 ημερών.

Ο βίος του άγιου Κρήσκη

Ο άγιος Κρήσκης καταγόταν από τα Μύρα της Λυκίας και έζησε την εποχή της παντοδυναμίας της ειδωλολατρίας. Μαθητής του Αποστόλου Παύλου, επέδειξε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αξιοθαύμαστη ευσέβεια.

Ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία δεν έπαυσε να αγωνίζεται για την επιστροφή των ειδωλολατρών στη χριστιανική πίστη.

Όταν ο έπαρχος της πόλης πληροφορήθηκε τη χριστιανική του δράση κάλεσε τον Άγιο και του συνέστησε να σταματήσει να κηρύττει διότι βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του και θα ήταν άδικο να υποστεί μαρτυρικό θάνατο στα γεράματά του.

Όμως ο Κρήσκης με σεμνότητα αλλά και ασυνήθιστη για την ηλικία του γενναιότητα του απάντησε ότι τα βασανιστήρια θα ήταν γι` αυτόν ευεργεσία και ο επαπειλούμενος θάνατος κέρδος.

Οι βίοι της αγίας Αναστασίας και της αγίας Βασίλισσα

Οι αγίες Αναστασία και Βασιλίσσα ήταν πλούσιες από τη Ρώμη. Αποτελούσαν δε εξαίρεση διότι απέφυγαν τη διαφθορά και την αλλοτρίωση που κατέκλυζε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της Ρώμης και ζούσαν εν αγνεία και παρθενία.

Σε νεαρή ηλικία δέχθηκαν την πίστη του Χριστού και με τη διανομή των υπαρχόντων τους έγιναν το στήριγμα των χριστιανών της Ρώμης.

Μετά τον μαρτυρικό θάνατο των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, οι δύο αγίες έθαψαν τα σεπτά λείψανά των. Λίγο αργότερα συνελήφθησαν κατηγορούμενες ότι ανήκουν σε ομάδα δολιοφθορέων χριστιανών.

Ομολόγησαν με παρρησία ότι είναι χριστιανές και αφού υπέστησαν διάφορα βασανιστήρια στο τέλος αποκεφαλίσθηκαν κερδίζοντας το λαμπρό του μαρτυρίου στέφανο.

Πηγή: ecclesia.gr

