Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η “απάντηση” στα drones και το μήνυμα στην Ευρώπη

Διαφωνία στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ και μήνυμα του Προέδρου της χώρας προς τη Δύση.

Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση κατά του Ιράν για την επίθεση με πυραύλους και drones, αλλά διαφωνεί για τον χρόνο και την κλίμακα των αντιποίνων, δήλωσαν ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Το πενταμελές πολεμικό συμβούλιο, στο οποίο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και ο υπουργός Μπένι Γκαντς έχουν εξουσίες λήψης αποφάσεων, συνήλθε χθες και θα συνεδριάσει και πάλι για περαιτέρω συνομιλίες.

Χέρτσογκ: Προστατεύουμε την Ευρώπη από την αυτοκρατορία του κακού

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτήρισε χθες την απευθείας, άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «κήρυξη πολέμου» και υποστήριξε πως η χώρα του προστατεύει την Ευρώπη από την ιρανική «αυτοκρατορία του κακού» σε συνέντευξή του στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Προστατεύουμε την Ευρώπη από αυτή την αυτοκρατορία το κακού και είναι καιρός να γίνει σαφές αυτό», είπε. «Είναι καιρός ο κόσμος να αντιμετωπίσει αυτή την αυτοκρατορία του κακού στην Τεχεράνη και να ξεκαθαρίσει στο ιρανικό καθεστώς πως αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, πως αυτό είναι απαράδεκτο», επέμεινε.

Καταφέρθηκε επίσης εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, διότι κατ’ αυτόν αυξάνουν το κόστος ζωής σε όλο τον κόσμο εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ενώ στάθηκε στην ιρανική βοήθεια στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου χρησιμοποιούνται drones ιρανικού σχεδιασμού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσουν ξανά σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τα σχολεία, που έκλεισαν για λόγους ασφαλείας το Σάββατο, εξαιτίας των απειλών του Ιράν.

Μετά την αποτίμηση της κατάστασης, «αποφασίστηκε να επαναληφθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα» από σήμερα, εξαιρουμένων ωστόσο περιοχών που γειτονεύουν με τον Λίβανο και κοινοτήτων κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εξακολουθούν να ισχύουν «περιορισμοί», συνόψισε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί.

