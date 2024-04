Κόσμος

Χούθι: Νόμιμη πράξη η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Εκπρόσωπος των Χούθι πρόσθεσε ότι η οργάνωση βρίσκεται σε άμεση αντιπαράθεση με το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου

Το ένοπλο κίνημα των Χούθι στην Υεμένη δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν μια νόμιμη πράξη ως απάντηση για τη φερόμενη ως ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Εκπρόσωπος των Χούθι πρόσθεσε ότι η οργάνωση βρίσκεται σε άμεση αντιπαράθεση με το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας επίθεση στο λιμάνι Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εμποδίζοντας τα ισραηλινά πλοία να διαπλεύσουν την Ερυθρά Θάλασσας.

Στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής η Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή -συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου- θα βρεθεί στην ατζέντα της συνόδου κορυφής την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Όπως επισημαίνει, μαζί με τους ηγέτες της G7 καταδίκασαν «ομόφωνα την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ».

«Όλα τα μέρη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για την αποκλιμάκωση. Ο τερματισμός της κρίσης στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, ιδίως μέσω μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θα κάνει τη διαφορά», πρόσθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

