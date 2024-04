Αθλητικά

Μπακς: Χωρίς Αντετοκούνμπο και με ήττα το τέλος της κανονικής περίοδου

Τα "ελάφια" ηττήθηκαν στον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος στο NBA.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα... πιτς, οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν με... συντριβή την κανονική περίοδο της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ και πλέον εστιάζουν στα πλέι οφ, όπου θα αντιμετωπίσουν με πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο γύρο τους Ιντιάνα Πέισερς.

Τα «Ελάφια» ηττήθηκαν με 113-88 από τους Μάτζικ στο Ορλάντο, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 49-33. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 47-35 και στα πλέι οφ της Ανατολής θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντίπαλοι των Μπακς στην επόμενη φάση, Ιντιάνα Πέισερς, υπερείχαν στην κανονική περίοδο των «Ελαφιών», καθώς μετρούν εφέτος τέσσερις νίκες σε πέντε μεταξύ τους αναμετρήσεις.

