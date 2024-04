Ουντινέζε - Ρόμα: η κατάρρευση του Εντικά και η κατάσταση της υγείας του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή της Ρόμα, που αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τον αγώνα με την Ουντινέζε.

-

Η περιπέτεια υγείας του Εβάν Εντικά βαίνει προς το τέλος της, με τον ποδοσφαιριστή της Ρόμα να αισθάνεται ήδη πολύ καλύτερα.

Ο κεντρικός αμυντικός των «τζαλορόσι» κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ουντινέζε, με αποτέλεσμα να φύγει με φορείο από το «Φρίουλι» έχοντας τις αισθήσεις του και το ματς να διακοπεί οριστικά από τον διαιτητή, Παϊρέτο.

Another football player collapsed during a game. This time it was Evan Ndicka from AS Roma, who clutched his left chest while lying on the field.



Nothing to see here, please move along. ?????? pic.twitter.com/llmdTrinpm