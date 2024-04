Οικονομία

Βενζίνη: Στα 2 ευρώ το λίτρο οι τιμές στα πρατήρια (βίντεο)

Τι ανέφερε στο “Καλημέρα Ελλάδα” ο πρόεδρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου, για τις ανοδικές τάσεις.

Την εξέλιξη ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στα περισσότερα πρατήρια της Αττικής και των μεγάλων πόλεων η μέση τιμή της βενζίνης κίνησης θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο, αποκάλυψε την Δευτέρα στο Γιώργο Παπαδάκη και την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων της Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου.

«Το καλό σενάριο μετά από την επίθεση του Ιραν στο Ισραήλ, θα είναι να μείνουν οι τιμές στις ίδιες, ομολογώ υψηλές, τιμές στις οποίες βρίσκονται τώρα, να παραμείνει δηλαδή το βαρέλι μεταξύ 90 και 95 δολαρίων», είπε ο κ. Παπαγεωργίου και συνέχισε αναφέροντας ότι η παρουσία της Ρωσίας σηματοδοτεί αυτή τη διεθνή διαχείριση του ζητήματος σε ψηλές, αλλά σταθερές ακόμα και εν μέσω απρόοπτων γεγονότων, τιμές. «Η συνεχής ανοδική τάση την οποία είχαμε επί δύο μήνες στην τιμή τις χονδρικής, έδειχνε ότι κάτι θα συνέβαινε και απορροφούσε εκ των προτέρων, τις αυξήσεις τις οποίες αυτό το “κάτι” θα προκαλούσε. Και τώρα, πρέπει να σας πω ότι ακόμα πληρώνουμε τις αυξήσεις των τελευταίων ημερών. Οι αγορές σήμερα Δευτέρα άνοιξαν, ωστόσο παρά τα γεγονότα οι τιμές τους είναι σταθερές και δεν παρουσιάζουν περαιτέρω αύξηση. Αύξηση οφειλόμενη στις τωρινές εξελίξεις, αν τη δούμε, θα τη δούμε το Μάιο», κατέληξε.

Ο κ. Παπαγεωργίου είπε ακόμα ότι οι πρατηριούχοι δεν έχουν παρά μόνο ένα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους λόγω του πλαφόν το οποίο έχει θεσπιστεί στις τιμές από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία για να κρατήσει την αγορά ασφαλή από την αισχροκέρδεια, ενώ όσον αφορά τα φαινόμενα απότομης κερδοσκοπικής αύξησης των τιμών λίγο πριν από μαζικές χρήσεις οχημάτων όπως π.χ. οι έξοδοι των εκδρομέων σε 3ήμερα, Χριστούγεννα και Πάσχα, σχολίασε: «Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται εξαιτίας του συνδυασμού της αύξησης της ζήτησης με τις ελλείψεις στο απόθεμα των εταιριών. Πάντως οι πρατηριούχοι δεν ορίζουμε οι ίδιο τις τιμές. Και σε κάθε περίπτωση οι τιμές αγοράς είναι ορατές από το δρόμο σε μεγάλες σχετικές πινακίδες και δημοσιευμένες στο διαδίκτυο, οπότε καλό είναι οι πρατηριούχοι να κάνουν έρευνα αγοράς και να επιλέγουν το κατάλληλο πρατήριο για το γέμισμα του οχήματός τους».

