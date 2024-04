Οικονομία

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων από τη ΔΙΜΕΑ

“Πέλεκυς” για όσους εμπόρους αδιαφόρησαν για τις νομοθετικές ρυθμίσεις αντιμετώπισης τις ακρίβειας.

Στο ποσό των 452.500 ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης στην οποία επισυνάπτεται ο αναλυτικός πίνακας με τις 48 επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο από 500 έως και 3.000 ευρώ, τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)».

