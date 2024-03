Οικονομία

Ακρίβεια - Σκρέκας: Οι καταναλωτές μπορούν να “ρίξουν” τις τιμές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την νέα λειτουργία στην πλατφόρμα e-katanalotis, τα μέτρα κατά της κερδοσκοπίας, τα πρόστιμα και τους ελέγχους για κερδοσκοπία.

-

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Πέμπτη ο Κώστας Σκρέκρας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στην συζήτηση της Τετάρτης στην Βουλή για τα Τέμπη καυτηρίασε το γεγονός ότι ήταν άδεια τα έδρανα της ΝΔ, λέγοντας ότι «δεν ήταν εικόνα της Βουλής η χθεσινή».

Ερωτηθείς για την ακρίβεια και τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της και την στήριξη των νοικοκυριών, ο κ. Σκρέκας μεταξύ άλλων είπε ότι έχει επέλθει το τελευταίο διάστημα μια μεσοσταθμική μείωση τιμών της τάξης του 15% στις τιμές πολλών αγαθών.

Ανέφερε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία και τιμολόγια και γίνονται «σαρωτικοί έλεγχοι σε θαλασσινά και αλιεύματα».

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, «Η ακρίβεια δεν έχει να κάνει μόνο με την αισχροκέρδεια. Υπάρχει κερδοσκοπία και προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά παράλληλα αυξάνεται και η μισθοδοσία, τα κόστη για τις πρώτες ύλες παγκοσμίως έχουν αυξηθεί, οι τιμές στην Ενέργεια μειώνονται, αλλά δεν έχουν φτάσει στα επίπεδα που ήταν προ της κρίσης».

Υποστήριξε ότι «Έχουμε πάρει σειρά από μέτρα που έχουν αποδώσει πχ. στο βρεφικό γάλα, μου στέλνουν αποδείξεις γονείς ότι φθήνυναν κατά 4-5 ευρώ οι συσκευασίες».

Σε ότι αφορά την νέα λειτουργία στην πλατφόρμα e-katanalotis που θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, ο κ. Σκρέκας είπε «το ίδιο απορρυπαντικό που αγόρασε ο καταναλωτής, το ακριβό, το επώνυμο, μπορεί να το αγοράσει φθηνότερα; Μπορεί. Πως; Ανασχεδιάζουμε την πλατφόρμα του e-katanalotis και θα λέει στον καταναλωτή πόσο κοστίζουν τα προϊόντα που θέλει στα σούπερ-μάρκετ που έχει γύρω από το σπίτι του για να ξέρει που θα βρει φθηνότερα τα αγαθά που θέλει. Μπορεί να φτιάχνει ένα καλάθι με τις αγορές του και να βλέπει πόσο κοστίζει σε κάθε αλυσίδα και να κάνει τις επιλογές του. Σε αυτήν την πλατφόρμα θα υπάρχουν πάνω από 3.000 κωδικοί προϊόντων, που είναι το 70-80% των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης».

Σημειώνοντας πως οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση τιμών, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ως παράδειγμα «λέμε σήμερα ότι το φρέσκο γάλα πωλείται προς 1,60-1,80 ευρώ το λίτρο. Σήμερα υπάρχει ελληνικό φρέσκο γάλα σε σούπερ-μάρκετ με 1 ευρώ το λίτρο. Αν οι καταναλωτές διαλέξουν το γάλα με το 1 ευρώ, λέτε την άλλη εβδομάδα οι τιμές στα άλλα να είναι ίδια; Όχι, οι εταιρείες θα μειώσουν τις τιμές στο 1,10-1,20 ευρώ, πιο κοντά στο 1 ευρώ, για να μπορέσουν να σταθούν στην αγορά».

«Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τα νοικοκυριά μας. Φέρνουμε αυτό που κάνουν σήμερα τα νοικοκυριά, που πάνε από κατάστημα σε κατάστημα αναζητώντας τις φθηνότερες τιμές στα αγαθά, στην οθόνη τους», προσέθεσε ο κ. Σκρέκας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι «Και οι έλεγχοι θα συνεχίζονται και πρόστιμα θα επιβάλλονται όπου υπάρχουν παρανομίες. Έχει εισπραχθεί ή βεβαιωθεί το 80% των προστίμων που έχει επιβληθεί. Τα πρόστιμα για την αθέμιτη κερδοφορία, για την αισχροκέρδεια πληρώνονται στο 100% και μετά μπορεί να προσφύγει κάποιος εάν θέλει κατά του προστίμου».

Ο Κώστας Σκρέκας υποστήιξε ακόμη ότι «σε σχέση με πριν από δύο μήνες, η ντομάτα και το μαρούλι ενδεικτικά έχουν χαμηλότερη τιμή κατά 20-30%. Όσο παίρνουμε μέτρα για υπερτιμολογήσεις, ηλεκτρονικά τιμολόγια και παρεμβάσεις γενικότερες βλέπουμε μια μείωση των τιμών. Δεν αποδίδουν από την μια ημέρα στην άλλη αυτά τα μέτρα. Θα συνεχίζουμε να παίρνουμε μέτρα. Έχουμε λάβει μέτρα που δεν έχει πάρει καμία κυβέρνηση, αλλά ο αγώνας κατά της ακρίβειας συνεχίζεται».

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Σχέδιο κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Της πέταξε αντικείμενο και τον κατήγγειλε

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό