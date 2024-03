Πολιτική

“Καλημέρα Ελλάδα” - Μητσοτάκης: Οι τιμές στο βρεφικό γάλα είχαν ξεφύγει - Σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και στα νωπά προϊόντα (βίντεο)

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός στον ΑΝΤ1 για την μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, για τους ελέγχους με σκοπό την πάταξη της αισχροκέρδειας αλλά και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το πρωί της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στις τιμές των προϊόντων. Μαζί του βρέθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας. Ο πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο "Καλημέρα Ελλάδα" ανέφερε μεταξύ άλλων πως "έχουμε την ευκαιρία, μαζί με τον Υπουργό να δούμε από κοντά την αποδοτικότητα των νέων μέτρων της κυβέρνησης" ενώ τόνισε πως " υπάρχει μείωση σε μία σειρά από κωδικούς περί τους 4.000, ενώ τα απορρυπαντικά οι καταναλωτές τα βλέπουν σε χαμηλότερες τιμές στο ράφι. Η μάχη, ωστόσο, κατά της ακρίβειας είναι μία συνεχής μάχη, όμως είναι ένα σημαντικό βήμα, ένα διαρθρωτικό βήμα, το οποίο αφορά την λειτουργία της αγοράς και το οποίο ελπίζουμε να έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα με μειωμένες τιμές για τον καταναλωτή" Αναφερόμενος στις τιμές του βρεφικού γάλακτος τόνισε πως " είναι ένα προϊόν που μας είχε απασχολήσει πολύ και με την παρέμβαση που κάναμε βλέπουμε σημαντικές μειώσεις για τους νέους γονείς της τάξεως του 15- 20 % για τους γονείς, καθώς οι τιμές του πραγματικά είχαν ξεφύγει". Μιλώντας για περαιτέρω μειώσεις σε προϊόντα ο πρωθυπουργός τόνισε πως "είμαστε στη μέση μεγάλης προσπάθειας για την καταπολέμηση της ακρίβειας και θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα και στα νωπά προϊόντα. Παρεμβαίνουμε με τρόπο δραστικό με μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το διαρκές και επίμονο κύμα το πληθωρισμού, καθώς αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία των ελληνικών νοικοκυριών. Είναι δραστική η παρέμβαση της κυβέρνησης στην διάρθρωση της αγοράς. Τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας". Επιπλέον επεσήμανε πως "συνυπολογίζουμε ότι όταν βλέπουμε τις συνολικές δαπάνες του νοικοκυριού δεν μιλάμε μόνο για το σούπερ μάρκετ, μιλάμε και για την ενέργεια στην οποία η παρέμβαση της κυβέρνησης με τα τιμολόγια διαφορετικού χρώματος είχε ουσιαστικά αποτελέσματα, με σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία προσεγγίζει τα επίπεδα προ κρίσης" Επιπρόσθετα ο πρωθυπουργός ανέφερε πως "οι τιμές αυξήθηκαν καθώς αυξήθηκαν οι συντελεστές κόστους των επιχειρήσεων, το θέμα όμω είναι γιατί παρέμειναν αυξημένες" ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως "μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με μειώσεις του κόστους δαπανών αλλά και με άυξηση των ονομαστικών μισθών. Οι μισθοί ήδη έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 20% και από 1η Απριλίου αναμένεται νέα αύξηση, ενώ ευελπιστούμε έως το τέλος της τετραετίας να φτάσει ο μέσος μισθός τα 1500 ευρώ και ο κατώτατος τα 950 ευρώ" Σχετικά με το Πασχαλινό τραπέζι ο πρωθυπουργός δήλωσε " πως δεν είμαι σε θέση να πω κάτι αυτή τη στιγμή για πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη, καθώς είμαστε στην αρχή της χρονιάς και πρέπει να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός χωρίς καμία παρέκκλιση".. Τέλος για την δήλωση του περί "Μπανανίας" ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε "όταν το είπα κάποιοι δεν πίστεψαν την βούληση της κυβέρνησης να πατάξει την αισχροκέρδεια. Θέλουμε τον ανταγωνισμό, συνεργαζόμαστε με τις επιχειρήσεις, τους Έλληνες προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, όμως σε μία διεθνή κρίση πληθωρισμού δεν μπορεί κάποιοι να αισχροκερδούν. Πάντα οι τιμές στην Ελλάδα ανέβαίνουν εύκολα και δυσκολεύονται να πέσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε με αμείωτους ελέγχους".





