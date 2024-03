Πολιτική

Τέμπη - Μαρινάκης: Πολιτικές “βδέλλες” εκμεταλλεύονται συγγενείς θυμάτων για πολιτικά οφέλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την Εξεταστική Επιτροπή, το πόρισμα της ΝΔ και τα “πυρά” για συγκάλυψη. Τι ανέφερε ως “χυδαίο fake news”. Γιατί έκανε λόγο για “μπουρδολογία” του ΣΥΡΙΖΑ για την διαρροή mail αποδήμων.

-

«Είναι άλλο πράγμα να σταθείς δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων και να βοηθήσεις να αποδοθεί δικαιοσύνη και είναι άλλο πράγμα να είσαι παντού δίπλα τους σαν βδέλλα και να προσπαθείς να αποκομίσεις μικροπολιτικά οφέλη. Είναι αξιοθρήνητος όποιος πολιτικός προσπαθεί να αποκομίσει οφέλη από μια τέτοια υπόθεση», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης, όπου δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για την υπόθεση των Τεμπών.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το αίτημα συγγενών των θυμάτων να μην ισχύσει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ως προς τις προθεσμίες παραγραφής τυχόν αδικημάτων, ώστε να οδηγηθούν –εφόσον προκύψουν εις βάρος υπουργών κατηγορίες, ενώπιον του φυσικού δικαστή-. Όπως είπε, «Η πρώτη αλλαγή στον νόμο έγινε επί Κυβέρνησης Μητσοτάκη στην προηγούμενη Βουλή και οι υπουργοί εξομοιώθηκαν με τους πολίτες σε όλα και αν αποφασιστεί σχετικά, όποιος υπουργός από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και μετά, άρα όχι ο κ. Σπίρτζης, έχει σημασία αυτό, θα οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη».

Συνέχισε κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «Πολάκης, Καμμένος, Γεροβασίλη και συνολικά 11 περιπτώσεις κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος και δεν δικάστηκαν. Εμείς δεν εργαλειοποιούμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών κατά το δοκούν. Όταν τον έχεις εργαλειοποιήσει 11 φορές, είναι γελοίο να κουνάς το δάχτυλο…».

Στις αναφορές για συγκάλυψη από την Κυβέρνηση στοιχείων και ευθυνών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε «Ποια συγκάλυψη; Η Δικαιοσύνη ερευνά και ερευνά τους πάντες, μηδενός εξαιρουμένου. Σε όλες τις υποθέσεις, τα κατηγορητήρια και τα αιτήματα προς την Βουλή τα κάνει η Δικαιοσύνη. Τα κόμματα ούτε στα πορίσματα (όσα κατέθεσαν) ούτε στις ανακοινώσεις τους δεν έχουν διατυπώσει μια σειρά από κατηγορίες, ώστε να έρθει η Κυβέρνηση να απαντήσει και να τις απορρίψει και τότε να πούμε για συγκάλυψη. Υπάρχουν και πονεμένοι άνθρωποι που ακούνε την λέξη συγκάλυψη και δυστυχώς οργίζονται».

Συνέχισε λέγοντας «Τι λένε; Ότι ένας υπουργός που επέσπευσε μια σύμβαση που ήταν έτοιμη κατά 20% πρέπει να πάει κατηγορούμενος; Πχ. όσοι δεν τέλειωσαν την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου και έκαναν κατατμήσεις, πρέπει να πάνε κατηγορούμενοι από συγγενείς θυμάτων τροχαίων ή ο υπουργός που δεν είχε τελειοποιήσει το 112 όταν έγινε η φωτιά στο Μάτι πρέπει να πάει κατηγορούμενος για αυτό; Δεν υπάρχει καμία διαδικασία που η Κυβέρνηση συγκάλυψε κάτι».

«Δεν κάνουμε αντιπαράθεση με κανέναν άνθρωπο που βιώνει τον ανθρώπινο πόνο. Αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη για συγκάλυψη κανενός στο δυστύχημα. Οι χρόνοι δε που ακούω, δεδομένης της σοβαρότητας της υπόθεσης και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκόμενων, καθώς είναι πολλά τα θύματα και ανάλογα οι συγγενείς τους, είναι πρωτοφανείς χρόνοι για την δικαιοσύνη. Υπήρχαν κι άλλοι συγγενείς και άλλες χαροκαμένες μάνες που φώναζαν ή θρηνούσαν βουβά, που οι υποθέσεις τους δικάστηκαν πέντε χρόνια μετά», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Συνεχίζοντας τις βολές προς την αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «το δυστύχημα των Τεμπών δικάζεται από την Δικαιοσύνη και όχι από τις δημοσκοπήσεις ή τους παρουσιαστές. Ποιοι είναι υπαίτιοι θα το πει η Δικαιοσύνη. Διακινείται ως θέσφατο το χυδαίο fake news ότι “έγινε μπάζωμα” στον τόπο του δυστυχήματος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην δικογραφία. Έγιναν απαραίτητες εργασίες μετά από αποφάσεις υπηρεσιακών παραγόντων για να μπορέσουν να σηκωθούν τα βαγόνια, μήπως μπορέσουν να βρεθούν άνθρωποι εν ζωή τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα».

Όπως συμπλήρωσε, «Έχει ασκηθεί δίωξη στον κ. Αγοραστό γιατί έγινε συγκάλυψη στοιχείων και μπάζωμα; Όχι. Δεν διώκεται γιατί έδωσε εντολή να μπαζωθεί η περιοχή, δεν ξέρω αν έχει να κάνει η δίωξη του με τις εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν ή κάτι άλλο. Πέραν του ότι δεν δόθηκε εντολή άνωθεν, η απόφαση ελήφθη για να συλλεγούν νεκροί ή να βρεθούν άνθρωποι εν ζωή, καθώς έπρεπε να “σταθούν” οι γερανοί. Αυτοί που αποφασίζουν είναι ανώτεροι δικαστές, ούτε πολιτικοί ούτε δημοσιογράφοι».

Σχετικά με την σημερινή συζήτηση στην Βουλή του πορίσματος της ΝΔ μετά από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «δεν αντιμετώπισαν όλα τα κόμματα με τον ίδιο τρόπο την Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ έκανε ένα πόρισμα 600 σελίδων, με στοιχεία και δεδομένα. Η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε ένα πόρισμα 70 σελίδων, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων κατηγοριών. Όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας και οι κατηγορίες, δεν διατυπώθηκαν με συγκεκριμένο κατηγορητήριο στο πόρισμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

««Η Κυβέρνηση έδωσε την ευχέρεια στην αντιπολίτευση να κάνει Εξεταστική Επιτροπή, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει. Η Κυβέρνηση άλλαξε την διάταξη για την προθεσμία που ισχύει για την παραγραφή αδικημάτων για υπουργούς και έτσι ενδεικτικά ο κ. Καραμανλής μπορεί να δικαστεί αν προκύψει κάτι εις βάρος του. Η αλήθεια θα λάμψει μέσα από την Δικαιοσύνη. Μέσα στα 1,3 εκατομμύρια, είναι οι υπογραφές ανθρώπων που έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα. Μέσα στα αιτήματα των πολιτών είναι και το άρθρο για την ευθύνη των υπουργών, που όμως δεν αναθεωρείται από κάθε Βουλή, πρέπει να είναι αναθεωρητική η Βουλή», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστεψε τα βέλη του και προς την Ευρωπαία Εισαγγελέα, λέγοντας ότι «γίνεται ακροβασία από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, λέγοντας άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Η Δικαιοσύνη δεν εμποδίζει καμία έρευνα. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας λέει “αλλάξτε το Σύνταγμα σας και αλλάξτε και τους νόμους σας”. Σε ποια χώρα γίνεται αυτό; Να αλλάζει Σύνταγμα και νόμοι επειδή το είπε μια Ευρωπαία Εισαγγελέας; Δεν υπάρχει άρση ασυλίας βουλευτών, ευρωβουλευτών και Επιτρόπων της ΕΕ; Δεν υπάρχουν παντού ανάλογες διαδικασίες;».

Ακολούθως ανέφερε ότι «ως κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώ με την πραγματικότητα και με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όλοι όσοι έχουν αξιώματα, κρίνονται… Είναι θέμα να έρχεται κάποιος σε μια τραγική υπόθεση και να κουνάει το δάχτυλο σε μια χώρα, εκμεταλλευόμενος και τον πόνο των ανθρώπων. Είναι πολύ εύκολο να κουνάς το δάχτυλο και να λες “όλοι στην φυλακή”. Μιλάμε για αντιπολίτευση που δεν την νοιάζει το κράτος δικαίου όταν έχουμε παρα-υπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, δεν λένε κουβέντα για άλλες τραγωδίες ή προσπαθούν να κόψουν κονδύλια για την Ελλάδα. Μιλάω για αυτούς που δίπλα σε μια πονεμένη μάνα, προσπαθούν να κάνουν καριέρα».

Συνέχισε λέγοντας «Δεν είπε κανένας ότι δεν πρέπει να γίνονται οι έρευνες που πρέπει σε όποιο πεδίο πρέπει. Δεν μπορεί κάποιος που δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει υποδείξεις για το Σύνταγμα μιας χώρας, να κάνει υποδείξεις. Αυτό λέμε».

Αναφορικά με την διαρροή mail αποδήμων εκλογέων από το ΥΠΕΣ, που κατέληξαν στα χέρια της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλο, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει mail και ούτε πρόκειται να δώσει. Όποιος δίνει mail, παρανομεί και υπάρχουν επιπτώσεις. Οι παραιτήσεις έγιναν γιατί δόθηκαν τα mail των απόδημων».

«Δεν θα βγάλουμε εμείς πόρισμα, η υπόθεση θα τελειώσει όταν βγει το πόρισμα της ΑΔΑΕ. Εμείς σε πολιτικό επίπεδο, ρωτήσαμε και μάθαμε την αλήθεια. Αναλάβαμε δράση και είχαμε παραιτήσεις. Μια συνεργάτης του τότε ΓΓ του ΥΠΕΣ έδωσε κάποια mail ανθρώπων της ομογένειας που δεν έπρεπε. Δεν έχουν σχέση με την εκλογική διαδικασία, δεν ψηφίζουμε με αυτά τα mail. Ο άνθρωπος που τα έλαβε, τα έδωσε στην κ. Ασημακοπούλου. Αποδόθηκαν οι ευθύνες τους και αναγνώρισαν το λάθος τους άνθρωποι που έχουν παράξει έργο. Το λάθος ποιο είναι, για να μην τρελαθούμε; Η αποστολή mail, που δεν έχει καμία σχέση με την εκλογική διαδικασία που έγινε ή θα γίνει. Όποιος δεν σεβάστηκε την διαδικασία και τους θεσμούς, φεύγει. Θεωρούμε ότι η Δικαιοσύνη δεν θα βρει κάτι παραπάνω, αλλά η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί για την υπόθεση», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέθεσε ότι «Η στοχοποίηση της κ. Κεραμέως δείχνει ότι υπάρχει εργαλειοποίηση και πολιτική αξιοποίηση της υπόθεσης από την αντιπολίτευση, αφού δεν υπάρχει καμία ευθύνη ούτε ένδειξη ότι υπάρχει ευθύνη της κ. Κεραμέως, του κ. Βορίδη, του κ. Λιβάνιου ή όποιου άλλου. Άκουσα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε τα mail. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο στην μπουρδολογία από την αξιωματική αντιπολίτευση. Είχαμε υπουργό δικαιοσύνης να λέει ότι είχαμε παραυπουργέιο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, έχουμε καταδικασμένο υπουργό που είναι στην πρώτη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί μας κουνάνε το δάχτυλο και εμείς απαντάμε με στοιχεία».





Ειδήσεις σήμερα:

Οδηγός σχολικού άρπαξε παιδί από τον λαιμό επειδή... γελούσε (βίντεο)

Πειραιάς: Τροχαίο με σοβαρά τραυματία 22χρονο

ΗΠΑ: Μωρό πέθανε από ασιτία - Η μητέρα το άφησε στο σπίτι και πήγε…. διακοπές! (βίντεο)