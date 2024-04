Κοινωνία

Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολώνα - Τραυματίστηκαν επιβάτες (εικόνες)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των επιβατών που τραυματίστηκαν.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στα Λιόσια, όταν αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο συνέβη στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ύψος της Γκράβας στα Λιόσια.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστούν έξι από τους επιβάτες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρονται προληπτικά στο "Θριάσειο" νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα από τα θραύσματα τζαμιών.

Όπως περιγράφει ο οδηγός του λεωφορείου στον ΑΝΤ1, "εδωσα προτεραιότητα στα οχήματα αριστερά, καβάλησε το πεζοδρόμιο και για να μην προκαλέσω κανένα ατύχημα, προσέκρουσα στην κολώνα".

Όπως είπε ο ίδιος δεν έτρεχε και βρίσκεται σε σοκ.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη του ατύχημα διενεργεί το Α.Τ. Νέας Ιωνίας.

