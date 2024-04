Οικονομία

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Το υπέρογκο κόστος της αναχαίτισης των drones

Το κόστος της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ σε δολάρια. Η αναχαίτιση των drones και των βαλλιστικών.

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ δεκάδων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας κόστισε στο Τελ Αβίβ έως και 5 δισεκατομμύρια σέκελ (1,35 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφεραν σήμερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Yedioth Ahronoth μετέφερε δηλώσεις του στρατηγού Ram Aminach, πρώην οικονομικού συμβούλου του αρχηγού του ισραηλινού επιτελείου, που σημείωσε ότι «το κόστος της άμυνας χθες το βράδυ υπολογίστηκε μεταξύ 4-5 δισεκατομμυρίων σέκελ (1,08-1,35 δισεκατομμύρια δολάρια).

«Μιλάω μόνο για αναχαίτιση σε αυτό που εξαπέλυσαν οι Ιρανοί και όχι για τραυματισμούς που ήταν οριακοί αυτή τη φορά», είπε, σύμφωνα με το euro2day.gr.

«Ένας πύραυλος «Arrow» που χρησιμοποιείται για την αναχαίτιση ενός ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου κοστίζει 3,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το κόστος ενός πυραύλου «Magic Wand» είναι 1 εκατομμύριο δολάρια. Επιπλέον υπάρχει το κόστος της εξόδου των αεροσκαφών που συμμετείχαν στην αναχαίτιση των ιρανικών drones», είπε.

