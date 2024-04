Πολιτική

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Δεν θα αφήσουμε κανένα παιδί απροστάτευτο από το bullying (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλο ανέφερε ο Υπουργός για πανελλαδικές, ενισχυτική διδασκαλία και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

-

41 περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού έχουν καταγγελθεί μέσα σε λίγες μέρες στην αντίστοιχη πλατφόρμα ενδοοικογενειακής βίας, αποκάλυψε την Δευτέρα ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Γιώργο Παπαδάκη και την καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, από αυτές τις καταγγελίες οι 33 έγιναν από τους γονείς των παθόντων μαθητών και οι 8 από τους ίδιους τους παθόντες μαθητές, ενώ η πλειονότητα των περιπτώσεων βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα.

«Επιτέλους έχουμε στα χέρια μας συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για το σοβαρό αυτό ζήτημα», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και προσέθεσε: «Έχουμε εικόνα του, προετοιμαζόμαστε για την πρόληψή του αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών του. Σε κάθε σχολείο έχουν οριστεί δύο μέλη του προσωπικού ως αρμόδια για το ζήτημα και το ένα είναι ο διευθυντής. Αυτοί διαχειρίζονται αρχικά το περιστατικό και ανάλογα με τη βαρύτητά του, το επιλύουν ή το αναφέρουν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τότε αναλαμβάνουν οι ειδικοί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, και σε όποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερη σοβαρότητα, επιλαμβανόμαστε και εμείς στο Υπουργείο κεντρικά. Αυτό που μπορώ να πω υπεύθυνα σε κάθε γονέα, είναι ότι είμαστε πάνω από το πρόβλημα και θα προστατέψουμε κάθε παιδί το οποίο το υφίσταται».

Ακόμη τόνισε ότι μετά τον κόβιντ έχει καταγραφεί αφενός αύξηση των περιστατικών, αφετέρου μείωση της διάθεσης των θυμάτων να μιλήσουν αυτό, αλλά και εντέλει αύξηση των περιστατικών εκείνων τα οποία κατέληξαν με εμπλοκή του θύτη με τον ποινικό δίκαιο, άρα “ποιοτική αναβάθμιση”. «Όσον αφορά την αντιμετώπιση», συνέχισε, «υπάρχει ένας ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός ανά 5 σχολεία ο οποίος επισκέπτεται το κάθε σχολείο μία φορά την εβδομάδα και πρώτοι εμείς λέμε ότι αυτό δε φτάνει, κάνουμε όμως τα πάντα για να στελεχώσουμε τις 14.000 σχολικές μονάδες, και ως αρχή διπλασιάσαμε τους ειδικούς ψυχικής υγείας από 2.000 το 2019 σε 4.000 το 2024. Αναφορικά με τις ρυθμίσεις αντιμετώπισης τις οποίες θεσπίσαμε, πρέπει να πω ότι δε μιλάμε για ποινές, αλλά για κανόνες και για πλαίσιο συνεπειών και ορίων. Σε περίπτωση διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός παιδιού από άλλο στο πλαίσιο μπούλινκ, η συνέπεια θα είναι η αλλαγή σχολείου. Αντίστοιχα, η χρήση κινητού κατά την επίθεση θα έχει επιπτώσεις. Περαιτέρω, προβλέφθηκαν σεμινάρια προς τους εκπαιδευτικούς για να καταστούν όλοι αρκούντως ικανοί να διαχειριστούν ορθά τέτοια περιστατικά».

Ερωτηθείς με αφορμή το περιστατικό καταγγελίας παρενόχλησης μαθήτριας από εκπαιδευτικό στην Αλεξανδρούπολη, για το αν οι εκπαιδευτικοί ελέγχονται πριν ασκήσουν το λειτούργημά τους, σημείωσε: «Η απάντηση είναι η αξιολόγηση, που τόσο πολύ εμποδιζόμαστε στην εφαρμογή της. Κινούμαστε πάντως για την επίσπευσή της και δεν είναι λογικό να πρέπει να κατλαήξουμε στα δικαστήρια με τους εκπαιδευτικούς, για την εφαρμογή της».

Τέλος σχετικά με τις επόμενες μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται από την ηγεσία του Υπουργείου, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι σε λίγες εβδομάδες θα προσφερθεί ψηφιακή on-line ενισχυτική διδασκαλία για τα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών για την Α’, τη Β’ και την Γ’ Γυμνασίου και ότι θα αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με το νέο σύστημα να κρατά, από τις πανελλαδικές, τη διαδικασία που διασφαλίζει το αδιάβλητο και να αλλάζει την τωρινή, διαρκώς αυστηρότερη όσον αφορά τη δυσκολία των θεμάτων, κουλτούρα των θεμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η “απάντηση” στα drones και το μήνυμα στην Ευρώπη

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός