Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο δράστης της επίθεσης είχε στόχο γυναίκες

Ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη θύμα του μακελειού. Περαστικού αφήνουν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας

Στο μικροσκόπιο των αρχών της Αυστραλίας βρίσκονται τα κίνητρα του άνδρα, ο οποίος το Σάββατο μαχαίρωσε θανάσιμα έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 12 σε εμπορικό κέντρο σε προάστιο του Σίδνεϊ.

Πέντε από τα έξι θύματα του 40χρονου Τζόελ Κάουστι, ο οποίος έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας, είναι γυναίκες, όπως και οι περισσότεροι από τους 12 ανθρώπους που τραυμάτισε.

«Μου είναι ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο στους ερευνητές ότι αυτό αποτελεί ένα σημείο ενδιαφέροντος: ο δράστης επικεντρώθηκε στις γυναίκες και απέφυγε τους άνδρες», δήλωσε η Κάρεν Γουέμπ, επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας μιλώντας στον αυστραλιανό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ABC.

Ωστόσο, η ίδια υπογράμμισε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβαινε στο μυαλό του δράστη. «Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό οι ερευνητές να έχουν χρόνο να λάβουν καταθέσεις από όσους τον γνώριζαν», εξήγησε.

Το τελευταίο από τα έξι θύματα αυτής της επίθεσης ταυτοποιήθηκε σήμερα ως η Γισουάν Τσενγκ, μια νεαρή Κινέζα φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

Ένα εννέα μηνών βρέφος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Η μητέρα του βρέφους, η 38χρονη Άσλι Γκουντ, έδωσε την αιμόφυρτη κόρη της σε αγνώστους προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι συνομίλησε με τις οικογένειες πολλών θυμάτων. «Το φύλο των θυμάτων σίγουρα είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC, υποσχόμενος ότι η αστυνομική έρευνα θα είναι «εξαντλητική».

