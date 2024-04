Τεχνολογία - Επιστήμη

ΑΠΘ - SeaCare: Φοιτητική Ομάδα διακρίθηκε σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό Καινοτομίας

Η ομάδα των φοιτητών ξεχώρισε μεταξύ εκατοντάδων φοιτητών από 19 πανεπιστήμια κι ετοιμάζονται για την επόμενο διαγωνισμό, "Invent For The Planet 2024"

Μία καινοτόμα ιδέα της φοιτητικής Ομάδας του ΑΠΘ «SeaCare» αναδείχθηκε, σε παγκόσμιο επίπεδο, ως μία από τις πέντε κορυφαίες λύσεις για την αντιμετώπιση του επίκαιρου ζητήματος της παράπλευρης αλιείας. Η πρόταση της Ομάδας του ΑΠΘ, αφού ξεχώρισε από την Επιτροπή του Πανεπιστημίου Texas A&M (TAMU) των ΗΠΑ, θα διαγωνιστεί στον Διεθνή Διαγωνισμό, στις 16-18 Απριλίου 2024, στην Aix-en-Provence της Γαλλίας.

Οι φοιτητές/τριες ξεχώρισαν μεταξύ 618 φοιτητών/τριών από 19 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό «Invent For The Planet 2024». Οι υπόλοιπες φιναλίστ ομάδες που θα συμμετάσχουν στον τελικό Διαγωνισμό προέρχονται από τη Βραζιλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Μεξικό και το Πακιστάν.

Η Ομάδα του ΑΠΘ αποτελείται από τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χαράλαμπο Χριστοφιλόπουλο, Σπυρίδωνα Τσιώμο και Φίλιππο Γερμανόπουλο, τη φοιτήτρια του Τμήματος Γεωπονίας Αθηνά Γκαλάπη, τη φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μαρία Νίττη και τη φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεανώ Σκλαβενίτη.

Η Ομάδα του ΑΠΘ πρότεινε λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αφαιρεί τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων θαλάσσιων οργανισμών, όπως είναι τα δελφίνια, οι μικρές φάλαινες, οι χελώνες, οι φώκιες και τα σαλάχια. Αυτά τα θαλάσσια είδη, πολλά από τα οποία βρίσκονται υπό προστασία, κινδυνεύουν συχνά να πιαστούν ακούσια στα δίχτυα των αλιέων. Μέσα σε 48 ώρες, η ομάδα κατάφερε να συντονιστεί και να προτείνει μία πρωτότυπη συσκευή, η οποία χρησιμοποιεί φωτο-ηχητικά κύματα για να απωθήσει τα μεγάλα θαλάσσια είδη, χωρίς να επηρεάζει τα ψάρια που οι αλιείς επιθυμούν να αλιευσουν.

Η επαναστατική συσκευή που επινόησε η Ομάδα του ΑΠΘ ξεχωρίζει για τις πολλαπλές καινοτομίες της. Η συσκευή ενσωματώνει τεχνολογία ήχου και φωτός και διαθέτει ένα εντυπωσιακά μικρό και ελαφρύ σχεδιασμό, με διαστάσεις περίπου δέκα επί τέσσερα εκατοστά και βάρος περίπου 200 γραμμάρια. Σημαντικό είναι ότι τοποθετείται κατευθείαν στο δίχτυ αντί για το αλιευτικό σκάφος, προσφέροντας αυξημένη αποδοτικότητα στην προστασία της θαλάσσιας ζωής, με κόστος πολύ χαμηλό σε σχέση με το τεράστιο όφελος. Το πλεονέκτημα της άμεσης τοποθέτησης της συσκευής στο δίχτυ, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ενίσχυση της ισχύος του σήματος σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους τοποθέτησης. Επιπλέον, η Ομάδα του ΑΠΘ εργάζεται στην εξειδίκευση των ρόλων των μελών της, στη βελτίωση του πρωτοτύπου της συσκευής, στην αύξηση της αποδοτικότητας, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών και στην ανάπτυξη μεθόδων για την εύκολη ανάκτησή της από τα δίχτυα.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας, με αφορμή την εξαιρετική επίδοση της ομάδας «SeaCare» στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Καινοτομίας, δήλωσε «Η ικανότητα της φοιτητικής Ομάδας του ΑΠΘ να συνδυάζει γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι η τεχνολογία και η περιβαλλοντική επιστήμη, και να δημιουργεί μία πρωτοποριακή λύση που εξυπηρετεί τόσο το περιβάλλον όσο και την αλιευτική κοινότητα, αναδεικνύει τη σημασία της ενθάρρυνσης των φοιτητών/τριών μας, ώστε να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στην ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα. Παράλληλα, αποδεικνύει πως οι φοιτητές/τριες μας μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές προκλήσεις ενώ ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ακαδημαϊκή αριστεία του Πανεπιστημίου».

Η ομάδα «SeaCare» του ΑΠΘ κέρδισε το πρώτο βραβείο του 5ου φοιτητικού διαγωνισμού «ΑΠίΘανοι φοιτητές καινοτομούν», στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού «Invent for the Planet 2024». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο νεοσύστατο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΑΠΘ Walk | AUTh Innovation Accelerator. Είναι η τρίτη φορά που το ΑΠΘ φτάνει στην τελική φάση του διαγωνισμού «Invent for the Planet».

